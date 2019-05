Sospeso sciopero Scandinavian airlines

Scuola - Sospeso lo sciopero del 17 maggio? Si - ma anche no : La notizia dell’intesa raggiunta da Governo e sindacati in merito alle questioni riguardanti lo sciopero generale programmato per il prossimo 17 maggio ha cambiato i futuri scenari: se fino all’altro ieri, i sindacati avevano confermato, in maniera unitaria, lo stato di agitazione, le cose sono cambiate nelle ultime ore. Sindacati confederali confermano sospensione dello sciopero del 17 maggio Infatti, Flc-Cgil, Cisl Fsur, Uil ...

Scuola - intesa Governo-sindacati e sciopero Sospeso : ecco le parole di Matteo Renzi : L’intesa tra Governo e sindacati sui problemi della Scuola e la conseguente revoca dello sciopero del prossimo 17 maggio è stata accolta in maniera ‘tiepida’, per non dire ‘fredda’ dal personale scolastico, ormai abituato ai voltafaccia politici degli ultimi anni. Dopo l’ultimo rinnovo di contratto, con la ‘montagna che ha partorito un topolino, o per meglio dire, un’elemosina’, la maggior ...

Scuola - trovato l'accordo : sciopero Sospeso. Conte annuncia congrui aumenti di stipendio : Dopo una lunga trattativa notturna è stato siglato a palazzo Chigi l'accordo tra i sindacati del comparto scolastico e il governo. Grazie all'intesa saranno stanziate più risorse per il prossimo ...

Scuola - Sospeso lo sciopero in programma il 17 maggio. Conte : "Stipendi degli insegnanti aumenteremo" : E' stato siglato nella notte a Palazzo Chigi l'accordo tra i sindacati del mondo della Scuola e il Governo, presenti il ministro dell'Istruzione Bussetti e il premier Giuseppe Conte. L'accordo prevede ...

Scuola - sciopero Sospeso : Conte annuncia accordo Governo-sindacati su aumento stipendi personale scolastico : Fumata bianca dopo l’incontro fiume svoltosi stanotte a Palazzo Chigi tra le rappresentanze sindacali e il Ministro dell’Istruzione, Marco Bussetti, alla presenza del Presidente del Consiglio, Giuseppe Conte. Un breve comunicato pubblicato dallo stesso numero uno del Miur ha annunciato ‘Più risorse per il prossimo rinnovo contrattuale, per garantire stipendi adeguati agli insegnanti’ e ‘Soluzioni mirate per il ...

