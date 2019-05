Scuola | stop alle note sul registro per gli alunni delle elementari Ritorna l' educazione

Sciopero Scuola : diverse proteste in calendario - stop unitario il 17 maggio : Il comparto della scuola sarà interessato da una serie di scioperi nel mese di maggio. Le prossime settimane non vedranno andare in scena soltanto stop nel settore dei trasporti, ma anche in quello scolastico. diverse le date da cerchiare in rosso sul calendario. In particolare spicca quella di venerdì 17 maggio 2019, quando si avrà uno Sciopero generale, annunciato in blocco da Flc Cgil, Cisl scuola, Uil scuola, Snals Confsal e Gilda Unams. ...