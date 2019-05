Roma | ex campionessa d' atletica giù dal ponte | per gli amici è stata spinta

Blastingnews

(Di venerdì 3 maggio 2019) Appena una decina di giorni fa, si era ripresa con la videocamera del telefonino davanti alla celeberrima Fontana di Trevi a, e quella sequenza era diventata il suo 'biglietto da visita' su Facebook. Ieri mattina, il suo corpo, trovato senza vita sottoSisto, lato Campo de' Fiori, è stato ricoperto con un lenzuolo bianco. E' finita lì, la vita di Imen Chatbouri, 37enne tunisina, exdiCome e perché sia morta, al momento è un mistero che gli inquirenti stanno cercando di risolvere. La sportiva che nella Capitale lavorava come personal trainer e pr in alcuni locali notturni, potrebbe essere caduta dal parapetto? Glinon credono all'ipotesi dell'incidente, né a quella del suicidio: pensano che qualcuno l'abbiagiù. E non è l'unica incognita del caso....

