Napoli | una parte della curva A incontra Callejon

C'era una volta Napoli Est : il palasport fantasma di Poggioreale chiuso e abbandonato : Lo sport non ha più una casa a Poggioreale. Il Palastadera ormai è solo un ricordo per gli oltre 500 atleti che si allenavano all?interno dell?unico palazzetto del...

Napoli - aggredisce il vicino di casa con una mazza chiodata : non sopportava fosse transessuale : Ci troviamo in provincia di Napoli , in alcune villette a schiera situate tra Pozzuoli e Giugliano, dove da alcuni mesi si era trasferita una nuova coppia di innamorati. Esecutore della violenta ...

Festa dell'Autonomia Comunale - 100 sindaci a Napoli : Musica, satira politica, un dibattito e una cena di gala. Saranno gli ingredienti de "La Festa dell'Autonomia Comunale" ideata da ASMEL, l'Associazione per la Sussidiarietà e la Modernizzazione degli ...

Napoli - Corsi : 'Bennacer? Ha le qualità per una grande squadra' : EMPOLI - La fine del campionato si avvicina e i rumors di mercato cominciano già ad accendersi. Il Napoli , starebbe guardando con interesse in casa Empoli . Sotto osservazione, infatti, ci sono due ...

La giunta comunale di Napoli approva il rendiconto - Panini : 'Risultati straordinari' : 'Dopo l'approvazione in Consiglio di un bilancio di previsione annuale e triennale importante, oggi è stata approvata in giunta la deliberazione del rendiconto di gestione 2018, un documento che ...

Mercato Napoli – Per De Paul si porta avanti una concorrente italiana : Recentemente il Napoli è stato accostato a Rodrigo De Paul, in forza all’Udinese. Il centrocampista è nel mirino del Mercato del Napoli. Il quotidiano Tuttosport scrive in merito ad un risvolto sul caso. Mercato Napoli – Stando al quotidiano torinese, ci sarebbe stato un incontro tra la dirigenza nerazzurra e quella friulana nella sede di Appiano. Il procuratore del calciatore riferisce che l’Inter si sia portata in ...

Il Napoli si stringe attorno a Callejon : la maglietta diventa una reliquia : Dopo la contestazione di Frosinone con la restituzione della maglietta delle 300 gare in azzurro a Callejon, la squadra azzurra si schiera tutta con Josè Maria. Innanzitutto, la maglia – che Callejon ha portato a casa con sé – è diventata una reliquia, scrive Repubblica Napoli, grazie agli autografi apposti dai calciatori azzurri: “hanno restituito così la dignità di un simbolo a quella casacca: rilanciata sul campo dalla tribuna come se fosse ...

Francesco Patierno : il Napoli di De Laurentiis è una rivoluzione dal punto di vista culturale e psicologico : È il regista – tra le altre cose – del pluripremiato ‘Pater Familias’ e di ‘Naples 44’. Nell’ultimo suo lavoro, il documentario ‘Camorra’, partendo dai filmati delle Teche Rai e dalle fotografie dell’Archivio Riccardo Carbone, racconta lo sviluppo del fenomeno camorristico dagli anni Sessanta agli anni Novanta. Napoletano, Napolista, tifosissimo del Napoli, Francesco Patierno ha accettato di darci un parere sulle contestazioni che da tempo ...

Napoli - la denuncia di una 24enne : «Io - volontaria minacciata dal ras delle ambulanze» : «Qui comando io, te ne devi andare», e poi offese e minacce, persino di morte. È una volontaria, che presta servizio a bordo di ambulanze di una società privata,...

Ultime Napoli - parla Ancelotti : “Episodio Callejon? Malessere della tifoseria. Siamo una società seria” : Ultime Napoli, parla Ancelotti: “Episodio Callejon? Malessere della tifoseria. Siamo una società seria” Ultime Napoli Ancelotti| Carlo Ancelotti, allenatore del Napoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni a margine della presentazione del libro di Alberto Costa “Da Calciopoli ai Pink Floyd”. Queste le dichiarazioni di Ancelotti Queste lee sue parole: “La maglia lanciata da Callejon e restituita dal pubblico? ...

Napoli - Ounas scippato a Frosinone : la ricostruzione : Adam Ounas, nel post-partita a Frosinone, ha subito il tentato scippo della borsa griffata. Il Corriere dello Sport ricostruisce la vicenda: 'Il giocatore s'intratteneva all'esterno del cancello del passo carraio dello Stirpe a chiacchierare con alcuni amici e un cugino. Pseudo-tifosi del Frosinone hanno ...

Napoli è una città frigida : ne è prova la maglia restituita dai tifosi a Callejon : Sabato, diciannove gradi. Alla Gaiola gli stranieri, presi alla piacevole sprovvista dal tepore inatteso, si tuffano in mutande in un’acqua di smeraldo. Un gruppetto di ventenni napoletani osserva con malcelato sarcasmo: “Sai che bella sensazione, poi, tutto quel sale addosso…”. Sul lungomare c’è gente ma i sorrisi latitano. C’è tensione alla fila per il gelato al pistacchio allo chalet e poi per il caffè in tazza troppo calda – e ti avevo detto ...

Pretendono 25 euro per una cartolina : due 18enni torinesi arrestati a Napoli : Volevano vendere una cartolina a 30 euro e quando hanno ricevuto un 'no' come risposta sono passati alle minacce. Per questo motivo sono finiti in manette due 18enni di Torino arrestati all'esterno ...

Frosinone-Napoli 0-2 - pagelle / “Una bestia mostruosa e senza pensiero - la folla” : OSPINA. Finanche sul suolo ciociaro prevale il sentimento anti-Napule e l’esagitato Gori spinge il povero Ospinik oltre i cartelloni pubblicitari. Colpa anche di una bella respinta del pipelet azzurro sul tiro di Gori medesimo. Detto questo, il colombiano fa un’altra parata e basta, al 92’ – 6 Diciamo che forse quella spinta è il rischio più grande che corre. Ad ogni modo, quando è necessario, si fa trovare pronto – 6 MALCUIT. L’aria della ...