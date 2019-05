Messi | a Recanati residenza e certificato elettorale

calcioweb.eu

(Di venerdì 3 maggio 2019) Gli ultimi giorni Leoè salito alla ribalta per una prestazione incredibile in semifinale di Champions League, doppietta contro il Liverpool e qualificazione in finale che sembra ipotecata. Nelle ultime ore è arrivata una notizia anche che riguarda la vita privata, secondo quanto riporta il Corriera della Sera il calciatore argentino ha la doppia cittadinanza italo-argentina e risulta iscritto all’anagrafe del municipio dinel registro dei residenti all’estero (Aire). Al calciatore è stato inviato un regolareper votare per le Europee e per le amministrative, previste per il 26 maggio.qualche anno fa rivelò di avere origini italiane ma che non era mai stato aCalcioWeb, le ultime notizie e gli aggiornamenti sul calcio italiano ed esteroL'articolo, a...

