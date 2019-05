GF | la confessione di Mila Suarez a Serena | ' Non so se voglio continuare il reality'

Blastingnews

(Di venerdì 3 maggio 2019) La sedicesima edizione del Grande Fratello sicuramente non verrà ricordata per i rapporti idilliaci tra i concorrenti in gara. I litigi sono all'ordine del giorno e basta davvero poco tempo a far salire la tensione., a causa della convivenza difficile con alcuni dei suoi coinquilini, era arrivata al punto di voler uscire dal gioco.La modella marocchina durante una chiacchierata confidenziale conRutelli con la quale ha stretto un buon rapporto ha confessato di essere andata in crisi: "Non so seil". La gieffina ha spiegato alla sua amica di essersi presa del tempo per decidere cosa fare o meno sulla sua esperienza all'interno della casa più spiata d'Italia....

