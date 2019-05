GE | due persone ritrovate morte al loro domicilio

Incidente a Tronzano : due persone in codice rosso : Incidente a Tronzano questa sera, mercoledì 1 maggio, poco dopo le ore 19. A quanto si apprende, un uomo e una donna sono stati trasportati in codice rosso, il più grave nella scala delle emergenze, ...

Rovinoso incidente con la moto : due persone in codice rosso : Grave incidente, nel tardo pomeriggio di mercoledì primo maggio. Due persone, che viaggiavano a bordo di una moto, sono state trasportate in ospedale in codice rosso per le conseguenze di un incidente ...

TIM Party mette in palio l’invito per due persone ad Amici di Maria De Filippi : TIM ha avviato un nuovo concorso denominato “Tim Party ti porta alla trasmissione di Amici”, attraverso il quale è possibile vincere la partecipazione come pubblico a una puntata del programma. Il premio in palio consiste in un invito per due persone (vincitore e accompagnatore) a una puntata del programma televisivo “Amici di Maria De Filippi – Serale” presso gli Studi Elios di Via Tiburtina 1361 a Roma. L'articolo TIM Party mette in palio ...

Emiliano Sala - le foto del corpo condivise sui social : arrestate due persone : Il 28 aprile un nuovo episodio si è aggiunto alla tragica vicenda che ha colpito Emiliano Sala . Sono state condivise in rete foto del corpo, scattate nella camera mortuaria, del calciatore scomparso ...

Serata movimentata a Tarcento - due persone in ospedale : Brutta Serata a Tarcento . Un uomo di 34 anni è stato aggredito nella frazione di Segnacco , pare dopo una lite scoppiata vicino a un bar, con un compaesano. Dolorante e rimasto solo, l'uomo ha ...

duemila persone in centro per celebrare la Resistenza : Duemila persone in corteo per celebrare la Resistenza. La tradizionale manifestazione è partita ieri sera, mercoledì 24 aprile, da piazza Arbarello, per concludersi in piazza Castello. Presenti i ...

Libia - assalto armato al centro di detenzione dei migranti : “Esercito di Haftar ha sparato alle persone - due morti” : Almeno due migranti sono rimasti uccisi e almeno altri 19 feriti in un attacco di uomini armati a un centro di detenzione a Qasr Ben Ghashir, sobborgo a sud di Tripoli dove sono in corso combattimenti fra le forze tripoline e quelle del generale Khalifa Haftar. Lo scrive il Times of Malta, che cita l’Unhcr, secondo cui il centro ospitava 980 migranti. Non è chiaro perché il centro, in particolare, sia stato preso di mira e da chi, ma i ...

Francia - spara e tiene in ostaggio due persone in casa a Lourdes. Udita un’esplosione : Sarebbe una vicenda di carattere privato, e non legata a terrorismo, l’episodio di Lourdes, dove un ex militare, un uomo di 50 anni, si è barricato armato in una casa con almeno due ostaggi, che sarebbero la sua ex compagna e la figlia. Da qui ha sparato verso l’esterno alcuni colpi. Lo riportano i media locali, secondo i quali la donna aveva più v...

C’è stato un terremoto di magnitudo 6.1 nelle Filippine e due persone sono morte : C’è stato un terremoto di magnitudo 6.1 a nord-ovest di Manila, nelle Filippine, e due persone sono morte nel crollo di un edificio, secondo il governatore della regione. Secondo una fonte dell’agenzia di stampa Agence France Presse i morti sono

due persone sono state arrestate per l’omicidio della giornalista Lyra McKee a Londonderry : La polizia nordirlandese ha detto sabato mattina di aver arrestato due persone per l’omicidio della giornalista Lyra McKee, uccisa giovedì notte a Londonderry (o Derry), in Irlanda del Nord, durante scontri tra la polizia e un gruppo di manifestanti nazionalisti.

Le Universiadi di De Luca : 'C'è già lavoro per duemila persone - sarà una festa bellissima' : Il 3 luglio tutto il mondo vedrà l'immagine più bella non solo di Napoli, grande capitale del mondo, ma dell'Italia: Napoli deve parlare al mondo e da Napoli dobbiamo proporre un'immagine dell'Italia'...

Terrorismo - fermate due persone che inneggiavano all'Isis : Roma, 17 apr., askanews, - Uno inneggiava al jihad sui social network. E un altro gli passava materiale video per essere arruolato nell'Isis. La Polizia di Palermo ha fermato un palermitano di 24 anni ...