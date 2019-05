Disobbedienza civile e una pioggia di “ti amo” in Grey’s Anatomy 15×23 | ma quello di Owen

optimaitalia

(Di venerdì 3 maggio 2019)Mentre la serie si avvia a grandi passi verso il finale di stagione, Grey's15x23 sembra ritrovare il gusto per gli episodi ben scritti, in cui tanti personaggi fanno passi avanti nelle rispettive storyline muovendosi progressivamente e coerentemente tra vicissitudini personali e professionali. Un episodio che riserva il giusto screen time a tutti i principali volti della serie e alle loro storie che sembrano giunte, tutte, a momenti cruciali, in vista del finale del 16 maggio su ABC che si preannuncia a metà strada tra dramma e commedia.Era da tempo che, almeno in questa stagione, non si vedeva un episodio di transizione, senza particolari colpi di scena nonostante il crossover con Station 19, far avanzare contemporaneamente le storyline di tutti i personaggi principali. E quasi tutte nella stessa direzione, quella delle decisioni importanti in amore.C'è una...

