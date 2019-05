Boldrini attacca Salvini | “Avrebbe bisogno di qualche lezione…”

lineapress

(Di venerdì 3 maggio 2019) Laurafrontalmentee lo fa nel corso del dibattito in aula a Montecitorio sulla reintroduzione dell’educazione civica nelle scuole. In primis si rivolge a tutti i parlamentari, invitandoli ad avere un atteggiamento diverso nei confronti anche degli avversari politici:“Diamo un buon esempio quando ci confrontiamo in modo civile e rispettoso pur da posizioni politiche distanti. Ma si dà ai giovani un pessimo esempio quando si usano tutti i mezzi, anche i meno leciti, per dileggiare e offendere l’avversario, quando lo si considera apertamente un nemico da annientare”. Poi fa cenno direttamente alla polemica sul 25 Aprile:“O quando, invece di valorizzare il carattere antifascista della nostra Costituzione (come sottolineava Aldo Moro nel dibattito alla Costituente) si mortifica la festa nazionale del 25 Aprile definendola come un derby tra fascisti e ...

