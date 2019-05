ansa

(Di venerdì 3 maggio 2019) ROMA, 3 MAG - Per vedere unin campo maschile ad alto livello ''direi che i tempi sono maturi, se non come primo allenatore almeno all'interno dello staff''. Lo ha detto la Ct della ...

ansacalciosport : Bertolini, tecnico donna in A? Quasi ora. Ct Italia 'ancora pregiudizio allenatrice vista come mamma' | #ANSA - CORNERNEWS24 : #Calcio - Bertolini, tecnico donna in A? Quasi ora Ct Italia 'ancora pregiudizio allenatrice vista come mamma' - TizianoG2 : RT @Agenzia_Ansa: Ct Bertolini 'Saranno le donne a salvare il #calcio' . Tecnico a Forum ANSA, 'Uniscono fair play, sacrificio e impegno' #… -