Vince il M5S Conte licenzia Siri Salvini incassa e studia la vendetta

Vince il M5S. Conte licenzia Siri Salvini incassa - medita la vendetta : Hanno vinto i 5 Stelle. Ha vinto Luigi Di Maio. Ha perso la Lega. Ha perso Matteo Salvini. Il premier Giuseppe Conte convoca i giornalisti a Palazzo Chigi e annuncia il siluramento del sottosegretario leghista Armando Siri, padre della Flat Tax indagato...

Di Maio presenta il programma elettorale M5S per le europee : le proVince sono uno spreco - Sky TG24 - : Durante la presentazione del programma elettorale in vista delle europee, il vicepremier afferma: "Non è aumentando le poltrone che si risolvono i problemi degli italiani". Poi su Siri: "Questione ..."

Di Maio : "Siri? M5s non arretra sulla questione morale" | E avvisa la Lega : "Rivuole le proVince? Trovi altro alleato" : Il vicepremier torna a parlare anche delle Province ("sono uno spreco, no amarcord") e delle elezioni europee (evitare che tornino quelli di prima")

ProVince - Di Maio : "Sono uno spreco - il M5s non si candida". E alla Lega : "Se le vuole si cerchi un altro alleato" : "Le Province sono uno spreco, è inutile ammalarsi di amarcord per farle ritornare. Chi le vuole si trovi un altro alleato". Così il vicepresidente del Consiglio, Luigi Di Maio, nel corso della presentazione del programma europeo del M5s. "Se un sottosegretario è indagato, che sia del Movimento o di un altro partito, noi non arretriamo. Le regole si rispettano" ha aggiunto riferendosi alla vicenda di Armando ...

ProVince - Lezzi (M5s) : "Non più servizi ma più poltrone per i politici". Candiani (Lega) : "Approccio cialtrone" : Per la ministra del Movimento 5 stelle il ritorno delle Province vuol dire solo una cosa: "Più poltrone per i politici". Il sottosegretario della Lega risponde accusandola di "approccio un po' cialtrone". Le due forze di governo tornano a scontrarsi sulla riforma degli enti diventati simbolo della casta. Dopo il botta e risposta tra Luigi Di Maio e Matteo Salvini di qualche giorni fa, adesso ad aprire il dibattito è ...

La riforma M5S-Lega fa risorgere le proVince : L'ultima bozza delle Linee guida per la riforma degli enti locali a cui hanno lavorato Lega e M5s riaccenderebbe la corsa a circa 2.500 posti fra consiglieri, assessori e presidenti. Il ritorno alle vecchie province con elezione diretta è il piatto forte della proposta sugli ordinamenti...

