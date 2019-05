Tas respinge ricorso Semenya

adnkronos

(Di giovedì 2 maggio 2019) "Ancora una volta continuerò a ispirare giovani donne e atleti in Sud Africa e in tutto il mondo" ha assicurato l'atleta. Il casova avanti dal 2009, anno in cui la sudafricana vinse la ...

LiaCapizzi : ** Il TAS di Losanna respinge il ricorso di Caster Semenya. Per correre i 'suoi' 800m la Semenya dovrà ridurre suo… - euronewsit : Semenya: TAS respinge il ricorso, dovrà abbassare il livello di testosterone - Pablo51656989 : RT @RaiNews: Caso #Semenya: il Tas respinge il ricorso, la mezzofondista sudafricana dovrà sottoporsi a cure ormonali per abbassare il test… -