Paura sul volo da Palermo a Napoli | fumo dalla coda del velivolo

Silvio Berlusconi e il malore - il retroscena sulle ore di Paura : "Lei non si muova". Dottor Zangrillo - il no : "Sono in forma e pronto per questa campagna". Nella tarda serata di martedì Silvio Berlusconi rassicura tutti dal San Raffaele, dov'è stato ricoverato per un malore improvviso e dov'è stato sottoposto a un intervento per una occlusione intestinale. Leggi anche: "Voglio continuare la campagna elettor

Bambino di Battipaglia caduto dal balcone : aveva Paura di rientrare a scuola? Le frasi sul biglietto - Ultime Notizie Flash : Ultime Notizie da Battipaglia: il piccolo di dieci anni ha cercato di togliersi la vita per paura di una maestra? La mamma smentisce tutto

Paura sul tram! Straniero molesta due turiste a Milano : La polizia è alla ricerca di un nordafricano di età compresa tra i 40 ed i 50 anni: approfittando della calca, l’extracomunitario si è avvicinato alle turiste ed ha allungato le mani, toccandole nelle parti intime. Protagoniste dell’increscioso episodio due turiste tedesche, rispettivamente di 15 e di 24 anni, che intorno alla mezzanotte dello scorso sabato sono salite sul tram 9 all’altezza di viale Regina Margherita (Milano). Il mezzo era ...

Terremoto in Cadore : boato e Paura a Cortina e sulle dolomiti venete : paura in Veneto per il Terremoto. Lieve scossa alle 13.44 di oggi, domenica 28 aprile di magnitudo 2.1 con epicentro a San Vito di Cadore (Belluno) sulle dolomiti venete ad una profondità dal...

Paura al Forum Palermo - incendio sul tetto di un negozio : Un principio di incendio ha provocato attimi di panico al centro commerciale Forum di Brancaccio. Si è verificato all’esterno della struttura, sul tetto di un negozio. A bruciare, come spiegano dal comando provinciale dei vigili del fuoco, una guaina di rivestimento. Il fumo si è diffuso nel giro di pochi minuti, arrivando all’interno del centro […] L'articolo Paura al Forum Palermo, incendio sul tetto di un negozio proviene da ...

Terremoto oggi sull'Etna - M 3.3/ Ultime scosse Ingv - Paura a Linguaglossa - Catania : Terremoto oggi sull'Etna di magnitudo 3.3: Ultime scosse Ingv. Trema la zona di Linguaglossa, in provincia di Catania: tutte le notizie

25 aprile - la 'banda Mario' : storia degli africani che si unirono ai partigiani delle Marche. 'L'empatia vinse sulla Paura del diverso' : Il corpo, portato a Valdiola, sede, appunto, di un comando partigiano, fu sepolto in zona dove ancora oggi una lapide ricorda l'impegno di "uomini e donne, provenienti da tutto il mondo " e l'atto ...

25 aprile - la ‘banda Mario’ : storia degli africani che si unirono ai partigiani delle Marche. “L’empatia vinse sulla Paura del diverso” : Nelle numerose foto dell’epoca compaiono tutti insieme, italiani, croati, serbi, inglesi, russi, ma anche somali, eritrei ed etiopi. Un mix di culture, “a very mixed blunch”, come un membro britannico della brigata li definì, unito da uno stesso obiettivo: liberare l’Italia dall’invasione nazifascista. Sono i partigiani della “banda Mario”, uno dei primi gruppi della resistenza marchigiana, operante alle pendici del Monte San ...

EasyJet - tenta di aprire portellone aereo in volo : Paura sul Londra-Pisa : Momenti di panico ad alta quota su un volo EasyJet sulla rotta Londra-Pisa quando un giovane, sembra italiano, ha tentato di aprire il portellone del velivolo. Immediata la reazione degli altri...

'Oggi poca libertà. Nessuno girerebbe la scena di Sordi che picchia la Vitti per Paura di essere accusato di violenza sulle donne' : Infine, sul capitolo politica locale e nazionale, l'attrice parla della condizione della sua Roma e del governo gialloverde.

Sabrina Ferilli : "Oggi poca libertà. Nessuno girerebbe la scena di Sordi che picchia la Vitti per Paura di essere accusato di violenza sulle donne" : Sabrina Ferilli - reduce dalla nuova avventura televisiva con la fiction "L'amore strappato" diretta da Simona e Ricky Tognazzi e trasmessa da Canale 5 - torna a raccontare se stessa e le sue idee sulle pagine de Il Fatto Quotidiano."C'è un'inciviltà dilagante, in cui ormai mettiamo sullo stesso piano una violenza sessuale e una parmigiana di melanzane", eSordisce l'attrice che poi afferma di riscontrare l'esistenza di poche figure ...

Paura sul Muro Torto : si staccano grate a seguito incidente tra auto e moto : Roma – Paura in viale del Muro Torto per la caduta di alcune ringhiere di protezione, a causa di un incidente stradale sulla sovrastante Corso d’Italia. Le ringhiere sono precipitate sulla carreggiata in direzione di Piazzale Flaminio, da un’altezza di circa tre metri. Nessuna auto e’ stata colpita delle grate, subito rimosse da alcuni passanti che hanno assistito alla scena. A causare il distacco delle tre ringhiere, un ...