Chirurgia | neonata salvata al Meyer grazie a complesso intervento di ricostruzione

(Di giovedì 2 maggio 2019) Ha solo 5 mesi ed è arrivata aldalla Terapia Intensiva dell’ospedale di Atene con un’infezione intestinale rara e gravissima. Il professor Antonino Morabito, uno dei massimi esperti europei diaddominale entrato in servizio alesattamente un anno fa, ha condotto su di lei unchirurgico diintestinale che la hae che le permetterà di alimentarsi senza dover ricorrere alla nutrizione parenterale.L’. La bambina era affetta da enterocolite necrotizzante, un’infezione intestinale molto grave, tipica dei piccoli nati prematuri come lei. Il professor Morabito ha utilizzato una tecnica operatoria combinata: prima ha allungato l’intestino della piccola migliorandone il calibro e quindi la funzionalità, poi ha usato un’ansa intestinale per ridurre il transito intestinale e “rallentare” il percorso del cibo che la ...

