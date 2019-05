Brescia | i calciatori festeggiano la promozione con il coro ' ' Terùn | terùn' '

ilgiornale

(Di giovedì 2 maggio 2019) Antonio Prisco Gioia indescrivibile deidelper il ritorno in A, rovinata dai cori contro le formazioni meridionali durante la festaIlritorna a sognare per lain Serie A, una festa meritatata per gli uomini guidati da Eugenio Corini, purtroppo rovinata dai cori contro le formazioni meridionali, avvertiti durante i festeggiamenti in campo.È accaduto tutto nel dopo partita, ai piedi della curva dello stadio Rigamonti con ini, megafono alla mano a chiamare i canti dei loro tifosi, fino a quando il microfono non passa in mano a Ernesto Torregrossa, attaccante delle Rondinelle con 12 reti all'attivo quest'anno. "La nostra preferita, quella preferita di tutte", Torregrossa suggerisce al pubblico un. Reso esplicito da Leonardo Morosini, che strappa il megafono al compagno e invita il pubblico a saltare ...

CiaoNe100 : Sti' chin d' merda Calcio, il coro razzista dei calciatori del Brescia per la promozione in serie A: 'Terùn, terùn… - FBXII : SI OFFENDE QUALCUNO SE DICO CHE SONO DEI TOTALI DEFICIENTI? CHE SE NON FACEVANO I CALCIATORI (QUINDI BACIATI DALLA… - Il_Paradroide : Anvedi che bello schifo che sta per arrivare in Serie A. Ci serviva, no? #brescia -