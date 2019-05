Asp Ragusa | incarichi a tempo determinato | iter più snello

Sicurezza e salute : dati Dipartimento prevenzione Asp Ragusa : Il Dipartimento di prevenzione dell'asp di Ragusa ha un ruolo fondamentale per la Sicurezza e la salute. Diffusi i dati dell'attività svolta nel 2018

In agitazione i lavoratori dei servizi aggiuntivi Asp di Ragusa : Hanno proclamato lo stato di agitazione i lavoratori che si occupano dei servizi aggiuntivi all'Asp 7 di Ragusa. Chiesto il pagamento di Marzo

Le congratulazioni della Cisl al manager Asp di Ragusa - Aliquò : La Cisl si congratula con Angelo Aliquò dopo la nomina a direttore generale dell'Asp di Ragusa che arriva dopo il commissariamento

Asp di Ragusa : nuovi concorsi per Primari : L'Asp di Ragusa ha dato il via libera a nuovi concorsi per Primari nelle aree di Ragusa, Modica e Vittoria. Il provvedimento migliorerà l'offerta

Calcio - dopo derby col Ragusa : DAspo per 3 tifosi del Modica : Si è conclusa con tre D.A.SPO. per altrettanti tifosi del Modica e con la segnalazione all'Autorità Giudiziaria per due di loro, l'attività investigativa svolta dalla Polizia di Stato a seguito dei ...

Ragusa : truffa su accise sui carburanti - coinvolte 4 aziende di autotrAsporto (2) : (AdnKronos) - A favore dei trasportatori di merce su strada è prevista una riduzione sul costo delle accise, e quindi del carburante, di circa 0,21 centesimi a litro, riduzione che si traduce in un credito d'imposta. Per ottenere il beneficio, l'interessato ha l'onere di comunicare all'Agenzia delle

Ragusa : truffa su accise sui carburanti - coinvolte 4 aziende di autotrAsporto : Palermo, 27 mar. (AdnKronos) - Un'ingente truffa sulle accise applicate ai carburanti, messa in piedi dai rappresentanti legali di quattro aziende di autotrasporto presenti di Comiso, Ragusa e Vittoria e particolarmente impegnate nel comparto agroalimentare, è stata scoperta dai finanzieri del coman

Rinnovo esenzione ticket - non serve più la fila all'Asp di Ragusa : Per rinnovare l'esenzione del ticket, l'Asp di Ragusa comunica che non serve più fare la fila agli sportelli, basta rivolgersi al medico di famiglia

Cub Ragusa : Rimettiamo il treno al centro dei trAsporti : Cub trasporti e Comitato pendolari intervengono per evidenziare il loro impegno affinchè il treno torni ad essere al centro dei trasporti

Blue tongue - revocata dall'Asp di Ragusa zona infetta : Revocato dall'Asp di Ragusa il provvedimento che dichiarava zona infetta per la Blue tongue alcuni comuni iblei, tra cui Modica e Ragusa

Acqua a Ragusa - Asp esclude presenza di salmonella : Acqua a Ragusa. Non riscontrata traccia di sostanze microbiologiche pericolose. L’Asp esclude categoricamente presenza di salmonella.

Assegni di cura dell'Asp di Ragusa per 362 disabili : L'Asp di Ragusa ha autorizzato il pagamento degli Assegni di cura per 362 disabili gravissimi. L'importo complessivo è di oltre 750 mila euro