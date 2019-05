Aggiornamento Android Q | su quali smartphone si potrà fare

Android Q? Ecco quali smartphone riceveranno l’Aggiornamento : quali smartphone Android saranno aggiornati ad Android Q? Ecco la lista dei dispositivi Samsung, Huawei, Xiaomi, Google, HONOR, OnePlus, LG, Nokia, Motorola-Lenovo, HTC, Sony, ASUS, BQ, Essential, BlackBerry, General Mobile e Alcatel che vedranno la nuova major release secondo noi. L'articolo Android Q? Ecco quali smartphone riceveranno l’aggiornamento proviene da TuttoAndroid.

Aggiornamento Android 9 : tutti i dispositivi supportati ad aprile 2019 : Aggiornamento Android 9: tutti i dispositivi supportati ad aprile 2019 Android 9 Pie è stato rilasciato ufficialmente il 6 agosto 2018. La major release del sistema operativo di Google è stata recentemente aggiornata, per quali smartphone è disponibile l’Aggiornamento? Android 9: i dispositivi per cui è disponibile l’upgrade/1 In ordine alfabetico, ecco le marche e i rispettivi modelli per cui è disponibile l’ultimo upgrade di Android 9. ...

LG V35 ThinQ comincia a ricevere l’Aggiornamento ad Android 9.0 Pie : LG V35 ThinQ comincia a ricevere l'aggiornamento ad Android 9.0 Pie: il roll out è partito dalla Corea del Sud e non sappiamo quando raggiungerà gli altri paesi L'articolo LG V35 ThinQ comincia a ricevere l’aggiornamento ad Android 9.0 Pie proviene da TuttoAndroid.

EMUI 9.1 Huawei Android 9 gli smartphone in Aggiornamento : EMUI 9.1 Caratteristiche principali Ecco che cosa ci sarà di nuovo nella EMUI 9.1 di Huawei la lista completa degli smartphone che riceveranno aggiornamento.

L’ultimo Aggiornamento di Kiwi Browser porta le estensioni di Google Chrome su Android : Lo sviluppatore di Kiwi Browser ha deciso di aggiungere il supporto per l'importazione di qualsiasi estensione Google Chrome che non si basa sul codice binario x86, pertanto non tutte le estensioni disponibili funzioneranno, ma un buon numero dovrebbero essere correttamente supportate come Stylus, YouTube Dark Theme, Bypass Paywall e persino uBlock / uMatrix come la possibilità di installare script da TamperMonkey / ViolentMonkey. L'articolo ...

L’altalena di Android 9 Pie su device Xiaomi - per 3 modelli Redmi rimandato l’Aggiornamento : Gran brutta notizia per i possessori di uno smartphone Xiaomi Redmi 6, Redmi 6A e Redmi S2 ( noto anche come Y2). L'aggiornamento Android 9 Pie per ognuno di questi tre modelli era davvero atteso in questo periodo, in questi giorni e addirittura ore, ma il produttore cinese ha fatto sapere di aver modificato i suoi piani e di fatto aver ritardato il fatidico momento. In realtà la comunicazione ufficiale del produttore è tanto più negativa ...

Xiaomi rimanda l’Aggiornamento ad Android 9 Pie per Redmi 6 - Redmi 6A e Redmi S2 : Xiaomi ha appena comunicato di aver rimandato il rilascio dell'aggiornamento ad Android 9 Pie per Redmi 6, Redmi 6A e Redmi S2 (Y2). L'articolo Xiaomi rimanda l’aggiornamento ad Android 9 Pie per Redmi 6, Redmi 6A e Redmi S2 proviene da TuttoAndroid.

EMUI 9.0 e Android 9 Pie per tutti in casa Huawei - tanti nuovi dispositivi ricevono l’Aggiornamento : Huawei rende disponibile l'aggiornamento alla EMUI 9.0 con Android 9 Pie per sei nuovi smartphone, tra cui ci sono anche gli HONOR. L'articolo EMUI 9.0 e Android 9 Pie per tutti in casa Huawei, tanti nuovi dispositivi ricevono l’aggiornamento proviene da TuttoAndroid.

Illusorio l’Aggiornamento Android Pie per Samsung Galaxy S7 : errore di trascrizione di Wi-Fi Alliance : Vi dovevamo necessariamente ulteriori novità riguardo la prospettiva che il tanto discusso Samsung Galaxy S7 potesse ricevere effettivamente l'aggiornamento del sistema operativo Android Pie con la nuova interfaccia UI. Come molti ricorderanno, infatti, un paio di giorni fa sulle nostre pagine avevamo condiviso in anteprima l'apparizione del top di gamma 2016 all'interno del sito Wi-Fi Alliance, con tanto di certificazione del pacchetto software ...

HONOR 9 riceve ufficialmente l’Aggiornamento ad Android 9 Pie in Italia : HONOR annuncia l'arrivo dell'aggiornamento ad Android 9 Pie per HONOR 9. L'articolo HONOR 9 riceve ufficialmente l’aggiornamento ad Android 9 Pie in Italia proviene da TuttoAndroid.

Colpo di coda per Samsung Galaxy S7 e S7 Edge : Aggiornamento Android Pie non impossibile : Ci sono novità davvero inaspettate, per quanto non definitive, da condividere con gli utenti che sono in possesso di un Samsung Galaxy S7 o di un S7 Edge. Da oggi 12 aprile, infatti, l'aggiornamento del sistema operativo Android Pie pare non essere più un miraggio per due device che, ve lo ricordo, sono stati lanciati sul mercato più di tre anni fa. A distanza di poche ore dall'ultima patch in Italia dedicata ai modelli brandizzati Vodafone ...

La beta 2 di Android Q viene “ripresa” da Google con un Aggiornamento correttivo (link) : Ad una settimana circa dalla seconda beta di Android Q per i Pixel, Google rende disponibile un aggiornamento correttivo per il firmware L'articolo La beta 2 di Android Q viene “ripresa” da Google con un aggiornamento correttivo (link) proviene da TuttoAndroid.

Samsung Galaxy A7 (2018) : riavviato il rilascio dell’Aggiornamento ad Android 9 Pie : Dall'Olanda arriva la segnalazione della disponibilità di un nuovo firmware per il Samsung Galaxy A7 (2018) basato su Android 9 Pie. Ecco tutti i dettagli L'articolo Samsung Galaxy A7 (2018): riavviato il rilascio dell’aggiornamento ad Android 9 Pie proviene da TuttoAndroid.

Scocca l’ora di Android 9 Pie su Samsung Galaxy J8 (2018) : l’Aggiornamento è in rilascio in Russia : Samsung sta via via distribuendo tutte le release ad Android 9 Pie sugli smartphone che facevano parte del programma di aggiornamento L'articolo Scocca l’ora di Android 9 Pie su Samsung Galaxy J8 (2018): l’aggiornamento è in rilascio in Russia proviene da TuttoAndroid.