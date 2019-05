Alberico Lemme rimproverato a Live La d’Urso | “Chiedi scusa!”

lanostratv

(Di giovedì 2 maggio 2019) Barbara d’Urso si arrabbia conAnche quest’ultima puntata diNon è la d’Urso è stata pregna di polemiche. E ad aver fatto molto discutere stavolta è stato il farmacista. Difatti l’uomo, dopo aver passato 2 settimane come ospite nella casa più spiata dagli italiani, è stato ospite stasera dalla d’Urso per fare il famoso ‘uno contro tutti’. Proprio la conduttrice, prima di dare la parole a quest’ultimo, ha mandato in onda un RVM in cui sono state raccolte delle sue dichiarazioni discutibili fatte in Tv in questi anni. Dichiarazioni che non piaciute a Barbara d’Urso, la quale l’ha“Chiedi scusa…Io non l’avevo visto questo video se no con il cavolo che saresti entrato al Grande Fratello…”A quel punto, con un sorriso ...

