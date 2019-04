Onu | la resistenza ai farmaci provoca 700mila morti all' anno

Allarme dell'Onu : "Crisi globale per resistenza ai farmaci" : Rischi per la salute e per l'economia, quest'ultimi paragonabili a quelli della crisi finanziaria globale del 2008 del 2009 , con la possibilità che entro il 2030 almeno 24 milioni di persone possano ...

Allarme Onu : resistenza a farmaci emergenza globale : Roma, 30 apr., askanews, - Le malattie resistenti ai farmaci già causano almeno 700.000 morti a livello mondiale ogni anno, tra cui 230.000 morti da tubercolosi multiresistente, una cifra che nel 2050 ...

