GAE - docenti depennati : problemi su Istanze Online : I docenti depennati GAE hanno recentemente scritto al MIUR al fine di denunciare una problematica riguardo l’aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento, in pieno svolgimento. Per farla semplice, ci riferiamo agli insegnanti inseriti nelle graduatorie permanenti/GAE che tuttavia non hanno aggiornato la loro posizione nei bienni/trienni successivi. Secondo la Legge 143/2004, all’attuazione di un aggiornamento era prevista di ...

Scuola - aggiornamento GAE : al via da oggi le domande - ecco cosa potranno fare gli aspiranti docenti : Al via da oggi, venerdì 26 aprile, le domande per l’aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento secondo quanto indicato dal decreto 374/19: i docenti avranno tempo sino al prossimo 16 maggio (scadenza ore 14) per presentare le loro domande tramite il sistema Polis. L’aggiornamento avrà validità triennale, vale a dire sino all’anno scolastico 2021/2022. L’aggiornamento riguarderà anche le graduatorie di istituto di ...

Scuola - riapertura GAE a docenti con 36 mesi di servizio : si alza il pressing sul Governo : Lo sciopero generale unitario proclamato per il prossimo 17 maggio al centro delle questioni riguardanti il comparto Scuola. Ne ha parlato anche il presidente dell’Anief, Marcello Pacifico, nel corso di un’intervista rilasciata a ‘Orizzonte Scuola’. Le motivazioni dello sciopero del 17 maggio: riapertura delle Gae ai docenti abilitati con più di 36 mesi di servizio In merito alle motivazioni che riguarderanno lo sciopero, ...

Scuola - precariato docenti ultime notizie : ‘Si riaprano le GAE - al Governo c’è chi ragiona con senso pratico’ : Il vicepremier Luigi Di Maio ha parlato di Scuola ed in modo particolare del programma futuro di Governo: in previsione, nuove risorse da stanziare nel Def (Documento di Economia e Finanza) e nella prossima Legge di Bilancio. Nuove assunzioni in vista per i docenti precari? Questo ha lasciato intendere il leader pentastellato che ha ribadito come le riforme, ora, non servono in quanto il mondo della Scuola ha dovuto subire delle conseguenze ...

Aggiornamento GAE e spostamento in province prive di docenti : Con l’avvicinarsi del prossimo Aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento rimane ancora in sospeso una questione. Si tratta della possibilità di cambiare la provincia per consentire ai docenti il riavvicinamento a quella di origine. In occasione del decreto ministeriale di Aggiornamento dello scorso anno il Miur impose l’obbligo di conferma in quella in cui si permaneva al momento del rinnovo annuale. Questa disposizione fu ...