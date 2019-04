amnestyitalia : #Egitto, il Parlamento approva gli emendamenti alla Costituzione che, se ratificati al referendum, faciliteranno la… - NotizieIN : Egitto, referendum per avallare riforme - TelevideoRai101 : Egitto, referendum per avallare riforme -

Si vota da oggi e per 3 giorni inper ilconfermativo che avallerà le modifiche costituzionali approvate martedì scorso dal Parlamento,che consentono fra l'altro al presidente al-Sisi di restare in carica fino al 2030. Scontato un risultato positivo dato che praticamente non c'è quorum, e perché sia valido basta la partecipazione del 5% degli aventi diritto. Lesono state approvate con 531sì, 22 no e un astenuto. Il presidente -si è sostenuto- avrà così il tempo necessario per proseguire le.(Di sabato 20 aprile 2019)