Motocross | Risultati GP Olanda MX2 2019 | doppietta di Jorge Prado | Olsen in testa alla

oasport

(Di domenica 31 marzo 2019)ha firmato lanel GP d’, terza tappa del MondialeMX2. Lo spagnolo ha dominato entrambe le gare imponendosi da fuoriclasse indiscusso della categoria: l’alfiere della KTM ha battuto di 5 secondi il belga Jago Geerts nella gara-2, il pilota della Yamaha ha avuto la meglio in volata sul danese Thomas Kjerche nella gara-1 si era accodato al dominatore del campionato (attardato di 7.5 secondi, terzo il tedesco Henry Jacobi su Kawasaki).Il Campione del Mondo in carica aveva saltato il GP di Gran Bretagna a causa di un infortunio, oggi è ritornato in sella e ha lasciato le briciole agli avversari come era successo in Argentina in occasione dell’appuntamento d’apertura della stagione., grazie al doppio podio odierno, si conferma al comando della classifica generale con 23 punti di vantaggio su Jacobi e 36 su ...

MxBars : Mattia Guadagnini VOLA sulla sabbia! EMX125 NETHERLANDS – 2019 – Risultati e Video! Al link anche i risultati del… - MxBars : Ragazzini che vanno più forte dei grandi!???????????? Al link RISULTATI selettiva Nord Motocross Junior:… -