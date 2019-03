Alessandra Tripoli | critiche per il naso rifatto | “Avevo un problema di salute”

Alessandra Tripoli “diversa” a Ballando 2019 : la ballerina ha rifatto il naso : Ballando con le Stelle 2019 : Alessandra Tripoli si è rifatta il naso Alessandra Tripoli è tornata a Ballando con le Stelle dopo la vittoria dello scorso anno con Cesare Bocci. E la ballerina è apparsa subito diversa, come sottolineato dai telespettatori più attenti sui social network. In molti hanno notato un cambiamento estetico nella giovane: […] L'articolo Alessandra Tripoli “diversa” a Ballando 2019 : la ballerina ha rifatto ...

Ballando con le stelle - torna in studio Alessandra Tripoli : sconcerto - notate nulla di strano nella foto? : Subito una sorpresa a Ballando con le stelle, il programma del sabato sera di Rai 1 condotto da Milly Carlucci, ripreso oggi, sabato 30 marzo. Una sorpresa che riguarda Alessandra Tripoli e che ai fan più attenti proprio non è sfuggita. La Tripoli è tornata in studio dopo la vittoria dello scorso an