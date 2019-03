Streaming Gomorra 4 | episodi 1 e 2 | si possono rivedere con l' applicazione SkyGo

Blastingnews

(Di sabato 30 marzo 2019) Ieri sera in prime time sui canali Sky c'è stato il debutto della quarta stagione di, la fortunatissima serie che in questi anni ha appassionato una fetta sempre più elevata di spettatori, diventando ormai un vero e proprio cult. E la prima puntata della quarta stagione, composta dalla messa in onda degli1 e 2 non ha deluso le aspettative dei tantissimi fan-spettatori, anche se di venerdì sera non tutti hanno potuto vederla in prima visione assoluta, da oggi potrannola serie inonline.La prima puntata di4 la serie visibile inonline Nel dettaglio, infatti, vi segnaliamo che gli1 e 2 della quarta stagione dipotranno essere rivisti in replicaonline grazie all'free Sky Go, la quale permetterà a tutti i clienti abbonati alla pay tv satellitare di Murdoch dila serie in qualunque ...

