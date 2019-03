Perché sono diminuite le rapine in banca

10 persone sono state arrestate in Germania Perché sospettate di preparare un attentato : La polizia tedesca ha detto di aver arrestato 10 persona perché sospettate di preparare un attentato terroristico di matrice jihadista. Gli arresti sono stati fatti tra venerdì e sabato in diverse città, tra le quali Essen, Duesseldorf, Wuppertal e Moenchengladbach. Un

Stanotte cambia l’orario - si passa dall’Ora Solare all’Ora Legale : ecco le INFO UTILI - Perché si spostano le lancette e quali sono i rischi per la salute : Nella notte tra sabato 30 e domenica 31 marzo 2019 torna l’ora Legale in Italia, che durerà per i prossimi 7 mesi. Per effetto dello spostamento delle lancette degli orologi un’ora in avanti, dalle 02:00 alle 03:00, Terna – la società che gestisce la rete elettrica nazionale – stima un minor consumo di energia elettrica pari a circa 510 milioni di kilowattora, quantitativo corrispondente al fabbisogno medio annuo di circa 200 mila ...

Congresso Verona - ministro Bussetti : “Ci vado Perché sono stato invitato ma non sposo ideologia degli organizzatori” : “Io sono stato invitato dagli organizzatori mesi fa, ho dato la mia disponibilità ma questo non significa sposare l’ideologia o l’idea di chi ha organizzato il convegno“. Motiva così la sua partecipazione al 13mo Congresso mondiale delle famiglie a Verona il ministro dell’Istruzione Marco Bussetti, ospite di “Effetto giorno”, su Radio24. E aggiunge: “. Spero di dare il mio contributo innanzitutto ...

La Confessione (Nove) - Gomez a Fabio Volo : “Perché viene massacrato per i suoi libri?”. “Chi ama i miei testi sono molti di più rispetto agli odiatori” : Ospite de “La Confessione” di Peter Gomez venerdì 29 marzo alle 22.45 su Nove è Fabio Volo. Autore di 10 romanzi di grandissimo successo, ha venduto 7 milioni di libri nel mondo, ma in Italia ha subito feroci critiche da parte di alcuni intellettuali che lo accusano di superficialità e qualunquismo. “Lei sui social è osannato per tutto: la radio, la televisione, ecc. Però quando si parla dei suoi libri viene massacrato. ...

Bitcoin - Ripple e Eos sono le migliori criptovalute - ecco perchè : "a causa del fatto che i prezzi sono crollati in modo così drammatico nell'ultimo anno, molte persone credono che l'adozione delle criptovalute nel mondo stia ormai scemando. Ma i dati mostrano che ...

Vieni da Me - confessione inquietante di Caterina Balivo : "Chi sono davvero - Perché non godo del mio successo" : Caterina Balivo è una delle conduttrici italiane più amate, a dimostrarlo è anche il successo che ottiene quotidianamente con Vieni da Me, il programma del pomeriggio di Rai1. La presentatrice si è raccontata senza filtri in un’intervista esclusiva per LiberiTutti, lo speciale del Corriere della Ser

Madonna lascia il Portogallo/ 'Sono degli ingrati' - ecco Perché... : Madonna ha deciso di lasciare il Portogallo definendo il paese come ingrato nei suoi confronti. Tutto nato dal rifiuto per un suo videoclip.

Copyright - Perché i veri sconfitti della riforma sono i cittadini (e non i giganti del web) : Il Parlamento europeo, alla fine, ha detto sì e approvato la Direttiva di riforma della disciplina europea sul diritto d’autore. Si potrebbe dire che hanno vinto i titolari dei diritti d’autore e gli editori di giornali e hanno perso i giganti del web o – e qualcuno nelle prossime ore lo scriverà certamente – che la creatività e la cultura europee hanno prevalso sulla tecno-industria americana ma si sbaglierebbe. In realtà, probabilmente, gli ...

Perché le critiche non sono mai utili : Non dite agli altri quello che pensate delle loro capacità: provate a spiegargli come percepite il loro lavoro. Leggi

Copyright - Perché se ne parla tanto (e quali sono i punti contestati) : Dopo negoziati lunghi e difficili il parlamento europeo voterà oggi la nuova direttiva sul diritto d'autore: ecco i punti...

Gli adolescenti sono ovunque in tv - Perché in Italia li fanno così sciocchi? : Delude la fiction in onda su Canale 5 Il silenzio dell'acqua per come racconta gli adolescenti. Sospesa la fiction di Rai 1 Il paradiso delle signore, mancherà. Promossa la serie di Netflix Sens8 con ...

Vittorio Feltri - la drastica verità su Luigi Di Maio : "I grillini moriranno Perché sono inetti. E Salvini..." : I grillini partirono lancia in resta contro la corruzione con una ingenuità enorme forse pari soltanto alla malafede e all' ignoranza. Non sapevano o fingevano di non sapere: in ambito pubblico e privato le ruberie sono parallele alla storia del mondo. La finta lotta ai furbi e ai ladri infatti è an

L'esito del voto in Basilicata non influirà sul Governo - Perché Lega e 5 Stelle sono già in guerra : Non mi si dica che la Cina è un paese dove vige il libero mercato , dove lo Stato non interviene nell'economia, nell'informazione». Ma Di Maio, ormai, non è più sportivo come un tempo e ha ribattuto ...