Papa Francesco | il giornalista che lo frega in aereo | Vendico i fedeli | un

Papa Francesco in Marocco : 'Preservare la città santa di Gerusalemme' : E sul tema delle piccole comunità cristiane, Bergoglio si rallegra che la Conferenza internazionale sui diritti delle minoranze religiose nel mondo islamico, Marrakech, gennaio 2016, "abbia permesso ...

Papa Francesco in Marocco : "Preservare la città santa di Gerusalemme" : In questo suo primo giorno in Marocco, accolto festosamente dalla popolazione locale malgrado l'arrivo sotto la pioggia, Papa Francesco oltre a richiamare alla "solidarietà" tra le religioni per la costruzione di ponti e la messa all'angolo di ogni fanatismo e fondamentalismo, firma un importante appello comune con il re Mohammed VI per Gerusalemme "città santa e luogo di incontro". Un'iniziativa che chiama a considerare il ...

Papa Francesco in Marocco : «Cambiare la disposizione verso i migranti - no a barriere e paure» : ... «Qui su questa terra, ponte naturale tra l'Africa e l'Europa, desidero ribadire la necessità di unire i nostri sforzi per dare un nuovo impulso alla costruzione di un mondo più solidale, più ...

Papa Francesco : "Verona? Ho solo letto..." : ... rappresenta un ponte tra l'Europa e l'Africa e per questo 'desidero ribadire la necessità di unire i nostri sforzi per dare un nuovo impulso alla costruzione di un mondo più solidale, più impegnato ...

Papa Francesco sottoscrive Parolin : Al Congresso di Verona "giusta la sostanza - metodo sbagliato" : "La sostanza è corretta, il metodo è sbagliato", aveva detto nei giorni scorsi il cardinale Pietro Parolin, segretario di Stato Vaticano parlando del Congresso mondiale delle famiglie in corso a Verona. Parole che il Pontefice, sul volo che da Roma lo ha portato in Marocco, sposa totalmente. "Ho letto la risposta del segretario di Stato sul convegno di Verona e mi è sembrata equilibrata" ha detto Papa Francesco.

In Vaticano arriva la riforma anti-pedofilia di Papa Francesco : Papa Francesco (foto: Franco Origlia/Getty Images) Diciassette anni dopo Spotlight, la prima inchiesta sulla pedofilia nella Chiesa cattolica, il Vaticano rafforza le misure per arginare la piaga che ha allontanato milioni di fedeli in tutto il mondo. Papa Francesco ha promulgato una legge e due documenti con le linee guida per punire con più forza coloro che commettono abusi a danno dei minori e delle persone vulnerabili nella Città del ...