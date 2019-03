Molte centinaia di italiani intercettati su cellulare per errore da hacker di

repubblica

(Di sabato 30 marzo 2019) Il problema scoperto e denunciato dalla società no profit Security No Borders. Il software, lo spyware "Exodus", era pensato per spiare legalmente criminali ma per un presuntodi programmazione ha finito per intercettare anche cittadini normali

