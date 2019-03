Michele Bravi | fidanzato | età e vita privata La carriera

termometropolitico

(Di sabato 30 marzo 2019), età e. LaChi ècanora Non è solo un cantante: tra le sue passioni ci sono anche la letteratura, lo studio, il disegno e – se non fosse riuscito a sfondare con la musica, ha dichiarato lui – probabilmente avrebbe tentato la strada della recitazione. Si tratta di, un giovanissimo talento che è riuscito ad imporsi in breve tempo sulla scena musicale contemporanea. Non è un momento felice per, recentemente coinvolto in un brutto incidente stradale che sta tanto pesando sulla sua, ma cerchiamo comunque di scoprire qualcosa di più su di lui.: gli esordi, da X Factor al Festival della canzone italiana Fin da piccolo, classe 1994, nato il 19 dicembre (sotto il segno del sagittario), si rivela un grande appassionato di musica e canto. Fa parte del coro della sua ...

michele_bravi : Ciao. Sto cercando di costruire piano piano la realtà. Vi voglio bene. - MarcoMoriniTW : @michele_bravi @sheskindamar Forza Michele, ti aspettiamo!!!! ?? - rtl1025 : #MicheleBravi è tornato sui #social dopo l'#incidente ?? -