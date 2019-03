Immigrazione | Salvini ingaggia una nuova battaglia con la Ue che ci accusa | La

Mercantile dirottato da migranti è a Malta. Salvini : Immigrazione gestita da criminali | : Dopo l'attracco, l'imbarcazione è stata presa in consegna dalle forze armate ed il capo della polizia è salito a bordo. Almeno tre in manette. Poco dopo sono cominciate le operazioni di sbarco dei ...

Papà Kean 'Sull Immigrazione sto con Salvini. La Juve Mi deve ancora due trattori...' : Sono anni che sono qui', dice, aggiungendo di essere leghista: 'A me piace la Lega e la politica di Salvini. I migranti? In questo momento sto cercando un'associazione per bloccare l'immigrazione ...

Alessandra Ghisleri avverte Salvini : 'Immigrazione? No. Ecco cosa interessa gli italiani' : Alessandra Ghisleri , la sondaggista che non sbaglia mai di Euromedia Research, commenta all' Aria che tira su La7 il discorso di Matteo Salvini in Senato. L'occasione è il voto sull'autorizzazione a ...

Alessandra Ghisleri avverte Salvini : "Immigrazione? No. Ecco cosa interessa gli italiani" : Alessandra Ghisleri (la sondaggista che non sbaglia mai di Euromedia Research) commenta all'Aria che tira su La7 il discorso di Matteo Salvini in Senato. L'occasione è il voto sull'autorizzazione a procedere nei suoi confronti sulla nave Diciotti: "Discorso di Salvini impeccabile. E' stato tenuto mo

Matteo Salvini - il sondaggio : Immigrazione - dove la Lega raddoppia i voti : Prima hanno detto che il suo decreto sicurezza, che limita il riconoscimento dello status di profugo solo a chi ne ha davvero diritto perché in fuga da guerre e persecuzioni, avrebbe moltiplicato i clandestini e i reati degli immigrati. Ma è accaduto l' opposto. Poi l' hanno accusato di essere un na

Immigrazione - le cifre del trionfo di Matteo Salvini : sbarchi ai minimi da nove anni a questa parte : Numeri, che dunque non possono essere smentiti. cifre che certificano la bontà delle politiche di Matteo Salvini. Si parla di Immigrazione, dei porti chiusi. Le cifre le ha diffuse l'agenzia Frontex: il muro contro gli sbarchi indiscriminati in primis dalla Libia funziona. Risultato? Gli sbarchi di

Matteo Renzi : “Non faccio autocritica sull’Immigrazione - tenetevi il razzismo di Salvini” : L'ex premier ed ex segretario del Pd Matteo Renzi ha presentato il suo libro 'Un'altra strada. Idee per l'Italia di domani', a Roma, al Tempio di Adriano: "I populisti sono al governo, e se c'è un responsabile del fatto che non siamo noi al governo con il M5S ebbene quello sono io".Continua a leggere

Immigrazione : memoria Salvini - iniziativa del governo italiano coerente con politica dello Stato su flussi : Roma, 06 feb 20:09 - , Agenzia Nova, - La memoria difensiva presentata questa sera alla Giunta per le immunità del Senato dal ministro dell'Interno, Matteo Salvini, sottolinea... , Rin,

Matteo Salvini mostra la mappa che incastra le Ong : Immigrazione - una prova schiacciante : Matteo Salvini ha pubblicato la mappa della situazione attuale nel Mediterraneo su Twitter: "Cartina aggiornata", scrive il ministro dell'Interno, che nota: "Senza navi delle Ong davanti alle coste della Libia, guarda caso da quindici giorni non parte più neanche un barcone, e non muore più nessuno"

Daniela Santanchè ad Agorà : "Immigrazione? Bene Matteo Salvini - ma non basta" : "Non è che possiamo andare appresso a ogni nave, prima la Diciotti, poi la Sea Watch". Daniela Santanchè, ospite di Serena Bortone ad Agorà, su Raitre, offre la sua soluzione sulla questione immigrati. Spiega la deputata di Fratelli d'Italia: "Che il ministro dell'Interno Matteo Salvini abbia dato u

Matteo Salvini - i veri numeri sull'Immigrazione : per la prima volta le espulsioni superano gli sbarchi : Sull' immigrazione i numeri sono chiari e dicono che la linea dura di Matteo Salvini dà i suoi risultati. Le cifre sono state comunicate dallo stesso ministro dell'Interno sul suo profilo Twitter. ...

Il Pd attacca Salvini sull'Immigrazione - ma nel 1997 il Governo Prodi usò quasi la stessa linea : La chiusura dei porti caldeggiata dal Leader della Lega, Matteo Salvini, e appoggiata anche dal Movimento 5 stelle come una «vittoria», non rappresenta una novità per la storia italiana. Difatti, al riguardo, c'è un precedente relativo al Governo di Sinistra guidato da Romano Prodi. Nell'anno 1997 infatti ci fu la crisi albanese, con all'epoca un Governo tutt'altro che di destra, formato dal PDS, Prodi PDC e Napolitano Ministro degli Interni: le ...