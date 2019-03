Heave Ho è un nuovo divertente e strambo platform co-op per Switch e PC

eurogamer

(Di sabato 30 marzo 2019)Ho è undall'aria piuttosto, nel quale fin ad un massimo di quattro giocatori potranno sfidarsi attraversando ostacoli a mezz'aria cercando di non farsi cadere l'un l'altro, evitando una prematura scomparsa.Come riporta Destructoid, il gioco è realizzato da Le Cartel e distribuito da Devolver Digital per Nitnendo, e sarà lanciato quest'estate in una data non meglio precisata, almeno per il momento.Nel frattempo possiamo dare un'occhiata al trailer di presentazione di quello che si pone comeco-op basato su un intelligente utilizzo della fisica, ma allo stesso tempo capace di divertire il giocatore con simpatici siparietti.Leggi altro...

