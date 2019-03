Ettore Bassi svela un retroscena su Ballando e Milly Carlucci

lanostratv

(Di sabato 30 marzo 2019)con le stelle,ironizza: “Stalkerizzato da” Stasera inizierà finalmente la quattordicesima edizione dicon le stelle. E tra i concorrenti che hanno accettato la dura sfida di mettersi alla prova come provetti ballerini c’è anche il popolare attore, il quale ha rivelato unsu. Cosa ha detto? Quest’ultimo, in un’intervista rilasciata in queste ultime ore al blog TvBlog.it, hato:“Da parte dic’è stata un’azione di ‘stalkeraggio’ morbido nei miei riguardi….E’ stata tenace, appassionata e affettuosa con me, mi ha cercato diverse volte….In passato non avevo accettato a causa di altri impegni…”Insomma pare davvero cheavrebbe già voluto avere nel suo talent show vip...

