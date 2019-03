Congresso famiglie | atteso Salvini

Verona - seconda giornata al Congresso mondiale delle Famiglie : Verona, 30 mar., askanews, - Tra le polemiche ha preso il via la seconda giornata del congresso mondiale delle Famiglie a Verona. Nella prima giornata si sono viste ben poche Famiglie, ma c'è stato un ...

Congresso famiglie : oggi arriva Salvini <Br> M5S organizza contro-evento : 30 marzo 2019 - oggi nella seconda giornata del XIII Congresso mondiale delle Famiglie che si tiene per la prima volta in Italia, a Verona, per difendere "la famiglia naturale", è atteso anche il ministro dell’Interno Matteo Salvini. Il Congresso si sta celebrando in mezzo alle polemiche, da ultimo per la distribuzione di un gadget che rappresenta un feto umano, e si concluderà domani. Per oggi è previsto a Verona un corteo di ...

Congresso famiglie Verona - la proposta : "Tassiamo i single" : Tre eventi in un giorno. Parte tutto da Verona, al Congresso mondiale delle famiglie, dove oggi è atteso il fronte leghista. Nessun passo indietro da relatori e organizzatori rispetto alle ...

La figlia del leader del Congresso delle Famiglie a TPI : 'Mio padre maschilista - Dio ama le famiglie arcobaleno' : ... la frase schock della relatrice del Congresso di Verona "Noi, femministe di tutto il mondo, invaderemo Verona per dire no al Congresso-vergogna sulla famiglia"

Cinque questioni da affrontare per sopravvivere al Congresso delle famiglie di Verona : Il Congresso di Verona è partito, tra macabri feti di gomma e simpatiche esternazioni contro gay e legge 194. Il clamore attorno è intanto cresciuto al punto da toccare anche i delicati equilibri di governo: il M5s, da una parte, lancia siluri contro l’evento; dall’altra, la Lega (a quanto si legge) sta smorzando i toni prima più entusiastici e gli stessi Zaia e Salvini – in modo un po’ cerchiobottista, in verità – si sono premurati ...

Congresso famiglie - a Verona arrivano Salvini e Meloni : Tre eventi in un giorno. Parte tutto da Verona, al Congresso mondiale delle famiglie , dove oggi è atteso il fronte leghista. Dopo gli incontri di ieri , nel pomeriggio, infatti, ci saranno gli ospiti ...

Congresso famiglie - domani "metà" governo |Al via con attacco alla 194 : aborto è omicidio | Senatrice M5s a sorpresa sul palco : Il leader del Family Day, Gandolfini: "La legge 194 non aiuta". I gruppi M5s di Camera e Senato: "Con orgoglio rivendichiamo di essere lontani anni luce dalla visione degli organizzatori del Congresso". Ma poi una di loro, Tiziana Drago, partecipa al convegno

Congresso famiglie : "Aborto è omicidio". Salvini : "Diritti non saranno toccati" | M5s : "Distanti anni luce" : Ha preso il via oggi la tre giorni del Congresso Mondiale delle Famiglie organizzato a Verona e fortemente voluto dal ministro per la Famiglia Lorenzo Fontana. Che la Lega stia lisciando il pelo al mondo della Chiesa e degli ambienti vaticani più tradizionalisti non è un segreto per nessuno, ma il Congresso è nato sotto il segno della polemica per le posizioni di organizzatori e relatori - sul ruolo della donna, su quello ...

Congresso delle famiglie - il monologo di Crozza : “L’evento dell’anno… del 1400 - però è sempre un evento” : Nella puntata di Fratelli di Crozza – in onda il venerdì in prima serata su Nove – Maurizio Crozza, con la solita pungente ironia, commenta così Il Congresso Mondiale delle famiglie: “È l’evento dell’anno… dell’anno 1400, però è sempre un evento” “Live streaming, episodi completi e clip extra su Dplay.com L'articolo Congresso delle famiglie, il monologo di Crozza: “L’evento dell’anno… del 1400, però è ...

Chi sono le femministe contro il Congresso delle famiglie di Verona : Da anni Verona è un laboratorio per le politiche dell’estrema destra, ma ha anche una storia interessante di femminismo e resistenza. Leggi

Vincenzo Spadafora contro il Congresso delle Famiglie "A Verona il passato - con noi a Roma il futuro" : "A Roma si celebreranno le idee e il futuro, a Verona si rivanga il passato", dice il sottosegretario alla presidenza del Consiglio Vincenzo Spadafora, intervistato da diversi quotidiani, sul Congresso delle Famiglie di Verona, cui contrappone l'appuntamento a cui parteciperà insieme a Luigi Di Maio con 600 giovani a Cinecittà. Spadafora annuncia poi che "il 17 maggio, patrocinerò la giornata internazionale dei diritti Lgbt ...

FETO AL Congresso famiglie - BOLDRINI 'MOSTRUOSO'/ Provita : 'Tanto rumore per nulla' : Fa discutere il FETO gadget distribuito nella giornata di ieri al CONGRESSO delle FAMIGLIE di Verona. La BOLDRINI: "Un'operazione mostruosa"

Congresso delle famiglie - la grillina Drago si ribella a Di Maio : che fine rischia di fare : A sorpresa la senatrice grillina Tiziana Drago è comparsa tra i relatori del Congresso mondiale delle famiglie a Verona, nonostante l'ordine di Luigi Di Maio di non partecipare alla manifestazione. La Drago appartiene all'Associazione delle famiglie numerose, forte dei suoi quattro figli, e non ha m

Congresso delle famiglie - la crociata nata negli Usa. Nel mirino c'è Francesco : Questo è il mondo 'dei cultural warriors, per cui il cristianesimo diventa terreno di scontro'. Assenza rumorosa è quella del Forum nazionale delle associazioni familiari, formato da 582 enti ...