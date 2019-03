Volley | A1 Femminile | la Regular Season si conclude sabato sera

Volley : A2 Femminile - brutta tegola per S.G. Marignano rottura del crociato per Fairs : S.G Marignano, RIMINI,- L'Omag S.G.Marignano perde fino alla fine del campionato la schiaccitrice statunitense Erin Fairs. L'esito della risonanza magnetica ha certificato le negative previsioni ...

Volley : Challenge Cup Femminile - Monza vendica gli uomini e festeggia il primo storico trofeo : Monza- Superando 3-1, 25-20; 17-25; 25-22; 25-15, alla Candy Arena l'Aydin BBSK la Saugella Monza conquista la Challenge Cup, primo storico trofeo internazionale della società brianzola. Volley: ...

Volley Femminile - MONZA IN PARADISO : vinta la Challenge Cup! Apoteosi europea per il Saugella : MONZA ricorderà per sempre questa magica notte, quella del primo trionfo in Europa, quella che spedisce il Saugella tra le grandi del panorama internazionale. Le brianzole mandano in tripudio i 3500 spettatori che hanno gremito la Candy Arena e alzano al cielo la Challenge Cup 2019 di Volley femminile, il terzo trofeo continentale per importanza: alla prima storica apparizione in una competizione fuori dai nostri confini, le ragazze di coach ...

LIVE Monza-Aydin - Finale Challenge Cup Volley Femminile 2019 in DIRETTA : PRIMO TRIONFO EUROPEO PER LE BRIANZOLE!!!! 2-1 : Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Saugella Monza-Aydin BBSK, Finale di ritorno della Challenge Cup 2019 di volley femminile. Alla Candy Arena di Monza andrà in scena l’atto conclusivo della terza competizione continentale per importanza: le monzesi forti della vittoria 3-0 dell’andata provano a conquistare il loro PRIMO alloro EUROPEO e contemporaneamente a riportare in Italia un trofeo vinto tante volte dalle squadre di casa ...

LIVE Monza-Aydin - Finale Challenge Cup Volley Femminile 2019 in DIRETTA : brianzole inguardabili nel secondo parziale ma sempre a un set dalla coppa : 1-1 : Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Saugella Monza-Aydin BBSK, Finale di ritorno della Challenge Cup 2019 di volley femminile. Alla Candy Arena di Monza andrà in scena l’atto conclusivo della terza competizione continentale per importanza: le monzesi forti della vittoria 3-0 dell’andata provano a conquistare il loro primo alloro europeo e contemporaneamente a riportare in Italia un trofeo vinto tante volte dalle squadre di casa ...

LIVE Monza-Aydin - Finale Challenge Cup Volley Femminile 2019 in DIRETTA : le brianzole vogliono la coppa! : Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Saugella Monza-Aydin BBSK, Finale di ritorno della Challenge Cup 2019 di volley femminile. Alla Candy Arena di Monza andrà in scena l’atto conclusivo della terza competizione continentale per importanza: le monzesi forti della vittoria 3-0 dell’andata provano a conquistare il loro primo alloro europeo e contemporaneamente a riportare in Italia un trofeo vinto tante volte dalle squadre di casa ...

Volley Femminile - BUSTO ARSIZIO VOLA! Le Farfalle conquistano la CEV Cup - battuto l’Alba Blaj : terzo sigillo della Yamamay : L’Italia continua a fare festa e a vincere in Europa, dopo l’apoteosi di Trento arriva anche quella di BUSTO ARSIZIO che ha alzato al cielo la CEV Cup 2019 di Volley femminile. Le Farfalle hanno conquistato il secondo trofeo continentale per importanza per la terza volta nella loro storia dopo i sigilli del 2010 e del 2012: le biancorosse, forti dello schiacciante 3-0 dell’andata, hanno sconfitto l’Alba Blaj per 3-1 ...

LIVE Busto Arsizio-Alba Blaj Volley Femminile - Finale Cev Cup 2019 in DIRETTA. BUSTO ALZA LA COPPA!!! Tris di trionfi per le lombarde!!!! 2-1 : Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE di BUSTO Arsizio-Alba Blaj, Finale di ritorno della CEV Cup 2019 di volley femminile. Al PalaYamamay andrà in scena l’atto conclusivo della seconda competizione continentale per importanza: le Farfalle, forti della vittoria ottenuta per 3-0 nel match d’andata, giocheranno di fronte a 4000 spettatori con l’obiettivo di ALZAre al cielo il trofeo per la terza volta nella loro storia dopo le ...

LIVE Busto Arsizio-Alba Blaj Volley Femminile - Finale Cev Cup 2019 in DIRETTA. Le lombarde a un set dalla Coppa : 1-1 : Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Busto Arsizio-Alba Blaj, Finale di ritorno della CEV Cup 2019 di volley femminile. Al PalaYamamay andrà in scena l’atto conclusivo della seconda competizione continentale per importanza: le Farfalle, forti della vittoria ottenuta per 3-0 nel match d’andata, giocheranno di fronte a 4000 spettatori con l’obiettivo di alzare al cielo il trofeo per la terza volta nella loro storia dopo le ...

LIVE Busto Arsizio-Alba Blaj Volley Femminile - Finale Cev Cup 2019 in DIRETTA : ultimo ostacolo verso la coppa! : Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Busto Arsizio-Alba Blaj, Finale di ritorno della CEV Cup 2019 di volley femminile. Al PalaYamamay andrà in scena l’atto conclusivo della seconda competizione continentale per importanza: le Farfalle, forti della vittoria ottenuta per 3-0 nel match d’andata, giocheranno di fronte a 4000 spettatori con l’obiettivo di alzare al cielo il trofeo per la terza volta nella loro storia dopo le ...

Volley : A2 Femminile - Gabriela Stavnetchei rescinde con Orvieto : Orvieto, TERNI,- Si separano le strade della Zambelli Orvieto e di Gabriela Stavnetchei. La giocatrice brasiliana, prima straniera della storia del club, farà ritorno in Brasile in anticipo dopo una ...

Volley Femminile - Challenge Cup 2019 - finale. Saugella Monza a due set dal primo trionfo europeo : E’ un mercoledì da leggenda quello che attende la società di Monza. Da una parte i ragazzi di Fabio Soli che cercano l’impresa nella finale di Challenge Cup a Belgorod, dall’altra la Saugella che, nella finale della Challenge Cup, parte dal 3-0 ottenuto in Turchia e che, tra le mura amiche, sarà chiamata a conquistare i due set che significherebbero il primo trionfo internazionale del club lombardo. L’avversario è ...

Volley Femminile - CEV Cup 2019 : Busto Arsizio ad un passo dal trionfo! Le Farfalle accolgono l’Alba Blaj nel ritorno della finale : The stage is set direbbero gli inglesi: il PalaYamamay si prepara a vivere una notte memorabile. Domani sera (ore 20.30) Busto Arsizio scenderà in campo contro la formazione rumena dell’Alba Blaj nel secondo atto della finale della CEV Cup 2018-2019 di Volley femminile. Le Farfalle si presentano all’appuntamento dopo aver ottenuto un netto successo per 3-0 in trasferta. Basteranno quindi due set per chiudere l’incontro e per ...

Volley Femminile - le migliori italiane della 25ma giornata di Serie A1. Paola Egonu inarrestabile - Francesca Villani guida Brescia all’impresa : Si è svolta nel fine settimana la 25a giornata della Serie A1 2018-2019 di Volley femminile. Nel penultimo turno di campionato prima dei playoff sono arrivati diversi risultati inattesi, come le sconfitte di Conegliano e Scandicci rispettivamente sul campo di Brescia e di Bergamo. Successo importante per Busto Arsizio contro Casalmaggiore nella lotta per il quarto posto, mentre in coda il passo falso di Chieri ha regalato la salvezza a ...