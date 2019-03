Gli assistenti vocali hanno bisogno di un corpo per esplorare il mondo e capire cosa

ilfattoquotidiano

(Di venerdì 29 marzo 2019) Glisi stanno diffondendo, molti utenti stanno sperimentandone utilità e difetti. Rohit Prasad, responsabile di Amazon Alexa, ha fatto il punto della tecnologia alla conferenza EmTech Digital 2019 di San Francisco. Il bilancio è positivo, ma ammette che ci sono limiti che glioggi non riescono a superare. Sono dovuti al fatto che non conoscono il, pertanto secondo Prasad “l’unico modo per rendere gli ‘intelligenti’ davvero intelligenti sarebbe dare loro gli occhi e lasciargliil“. Quindi è possibile che arrivino robot personali e domestici con occhi e gambe, e ovviamente l’assistente vocale integrato. Amazon ha già creato versioni di Alexa con una fotocamera, stando al MIT Technology Review ci sono aziende impegnate nella realizzazione di robot veri e propri.Foto: ...

