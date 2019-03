F1 | Risultato FP2 GP Bahrein 2019 | la Ferrari si conferma! Sebastian Vettel precede di un

oasport

(Di venerdì 29 marzo 2019) Dopo una prima sessione di prove libere del Gran Premio deldi F1 decisamente incoraggiante, lasi conferma anche nella seconda e ribadisce che, a quanto pare, la parentesi di Melbourne sembra ormai definitivamente messa alle spalle. Se nella FP1 eraCharles Leclerc il più veloce, con il calare della sera di Sakhir, invece, è statoa far segnare il miglior crono con un ottimo 1:28.846 con gomma soft nel corso del suo giro di simulazione di qualifica. Alle sue spalle il giovane monegasco in 1:28.881 ad appena 35 millesimi, confermando una SF90 nuovamente competitiva ed ai suoi livelli.Il distacco nei confronti delle Mercedes è interessante, dato che valica i sei decimi, ma la sensazione è che le W10 oggi non abbiano spinto al massimo i proprio cavalli e, contemporaneamente, non avessero a disposizione un set-up perfetto, con i due piloti ...

OA_Sport : La #Ferrari non scherza! Sebastian #Vettel piazza il miglior tempo nella FP2 del #BahrainGP 2019 di #F1 per 35 mill… - FabioOrr9 : Ottimo risultato nel FP2 da parte di @ScuderiaFerrari speriamo bene per domani e Domenica. Forza Ferrari sempre e comunque ?? #BahrainGP -