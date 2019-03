Sassari rischia grosso | Pozzecco spiega

Basket - Final Eight Coppa Italia 2019 : Brindisi domina - poi rischia di farsi rimontare - ma batte Sassari e raggiunge Cremona in una finale inedita : Ci sarà una Finale di Coppa Italia mai vista prima al Mandela Forum di Firenze domani pomeriggio: così come la Vanoli Cremona, anche l’Happy Casa Brindisi non era mai arrivata fino a questo punto nella seconda manifestazione nazionale per club. Francesco Vitucci, per tutti Frank, è l’uomo che porta la società pugliese alla vittoria per 86-87 sul Banco di Sardegna Sassari, anche se nel Finale i suoi giocatori rischiano di combinare un ...