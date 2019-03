In duemila per la Brianza accogliente e solidale

Napoli : blitz antifumo all'Ospedale del Mare - multe per duemila euro a familiari e pazienti : blitz antifumo all?Ospedale del Mare, dove sono state elevate contravvenzioni per un totale di oltre 2.000 euro. Le squadre dei poliziotti municipali dell?unità operativa Barra,...

'Elisir d'immortalità' scoperto da archeologi dentro vasi cinesi antichi di duemila anni : Un team di archeologi cinesi ha portato alla luce una serie di vasi risalenti a 2000 anni fa, appartenuti a un nobile della Dinastia Han. In essi è presente una mistura che, secondo la tradizione del Taoismo, sarebbe un "Elisir di lunga vita". In realtà, però, a distanza di tutto questo tempo una simile bevanda non solo non allungherebbe la vita, ma anzi potrebbe rivelarsi decisamente letale....Continua a leggere

Perché si festeggia il Carnevale : una festa che ha oltre duemila anni : Il Carnevale è una tra le feste più antiche della tradizione cristiana. Letteralmente la parola "Carnevale" trae origine dall'espressione latina "carnem levare", ovvero eliminare la carne. Infatti, il giorno successivo al Carnevale è il Mercoledì delle Ceneri che dà inizio alla Quaresima, durante la quale è vietato il consumo di carne. Perché e cosa si festeggia a Carnevale? In previsione della Quaresima, un lungo periodo di astinenza, si suole ...

Marella - la più aristocratica - "duemila anni di civiltà per dar vita a quel profilo" : La più aristocratica, il profilo migliore, Principessa Marella Agnelli di Castagneto, essenza di stile, figura eterea, di classe intramontabile a cominciare da quel collo lunghissimo eburneo, che per primo incantò Truman Capote, fraterno amico, scrittore di fasti spesso ingredienti, di sofferenze inaspettate. "Duemila anni di civiltà per dar vita a quel profilo" citava Capote. "The last Swann" (l'ultimo cigno ) l'edizione ...

Riforma dell'esame di maturità - duemila studenti paralizzano Napoli per dire no : Oltre duemila studenti sono scesi stamattina in piazza per dire no alla Riforma dell'esame di maturità progettata dal Ministero dell'Istruzione e che tante polemiche ha scatenato in tutta Italia. La ...

duemila poesie da 60 Paesi per il concorso 'Castello di Duino' : Undici giornate di conferenze, letture, workshop, concerti, spettacoli teatrali ed esposizioni che ruoteranno intorno al tema 'Il sogno e la conoscenza' e nel cui ambito, il 31 marzo, si svolgerà la ...