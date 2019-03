gossipetv

(Di giovedì 28 marzo 2019), la dedica ada me: “Un secondo papà, una grande anima”, personaggio televisivo semplice e molto amato dal pubblico, ha raggiunto Caterina Balivo negli studi dida me per l’intervista alla cassettiera. Nella puntata del 28 marzo, l’imitatrice ha ripercorso i momenti più importanti della sua carriera, …L'articoloinda me: “Maurizioper me èun papà” proviene da Gossip e Tv.

carmenFashionCr : Emanuela Aureli in lacrime a Vieni da me: “Maurizio Costanzo per me è come un papà” - Angela18933734 : #vienidame Volevo dire ad Emanuela Aureli , che si vive bene anche senza figli! - ZeusMega : Ma quando diamo ad Emanuela Aureli uno show tutto suo,lo merita! Brava,umile e simpatica come poche! #vienidame -