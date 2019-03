Daniil Kvyat F1 | GP Bahrein 2019 | “La nuova macchina va forte e possiamo ribadirci in

oasport

(Di giovedì 28 marzo 2019) Dopo il buon esordio del Gran Premio di Australiadi Formula Uno,vuole cercare conferme anche in occasione del Gran Premio deldi Sakhir. Il pilota russo, infatti, è contento della sua STR14 e non lo nasconde. “Senza dubbio a Melbourne abbiamo disputato una ottima gara – spiega il pilota della Toro Rosso in occasione della conferenza stampa che ha dato il via al fine settimana di Sakhir – Siamo risultati subito piuttosto competitivi e ci siamo resi conto che lavettura è valida. Siamo nella mischia e pronti alla battaglia e non vedo l’ora di dimostrarlo sin dalle prime prove libere di domani”.Lastagione ha preso il via nel migliore dei modi e l’onda va cavalcata. “Dobbiamo cercare di mettere in cascina più punti possibili se ne avremo l’opportunità. Domani nelle prime prove libere dovremo mettere ...

OA_Sport : Daniil #Kvyat vuole conferme dal #BahrainGP di #F1 e confida in una Toro Rosso ottimale come a Melbourne - F1News_IT : La consueta conferenza stampa del giovedì ha visto per protagonisti Valtteri Bottas, Lando Norris, Charles Leclerc,… - F1Community3 : Programma della giornata #BahrainGP #F1 16:00 Conferenza stampa Piloti I piloti presenti alla conferenza saranno… -