Autonomia : Anci Veneto - i Comuni devono avere un ruolo centrale (3) : (AdnKronos) - Per Anci Veneto alle “Province deve essere restituito il ruolo di ente a fini generali, che coordina lo sviluppo della Comunità territoriale di riferimento, e ancor di più alle Città metropolitane, così da garantire per l’intero territorio del Paese che siano gli enti di governo di are

Autonomia : Anci Veneto - i Comuni devono avere un ruolo centrale (2) : (AdnKronos) - In questo contesto si sottolinea, poi come “un ruolo decisivo a livello statale sarà quello di determinazione dei fabbisogni e dei costi standard, in una prospettiva di piena sostenibilità degli interventi affidati a livello regionale. Pertanto per Anci Veneto “alla Regione proprio nel

Bolzano - consiglio provinciale impugna il bilancio dello Stato : norme in ambito sanitario “violano Autonomia” : Le norme in ambito sanitario contenute in due commi dell’articolo 1 “vanno oltre le competenze dello Stato nella Provincia autonoma di Bolzano“. Per questo motivo, ha spiegato il presidente della Provincia, Arno Kompatscher (Svp), il consiglio provinciale ha approvato l’impugnazione del bilancio 2019 dello Stato. Parte dell’articolo 1 sono ritenute in contrasto con le disposizioni dello statuto di Autonomia ...

Autonomia : Pavanello (Anci) - 'bene Zaia su coinvolgimento territori' : Venezia, 5 mar. (AdnKronos) - “Le parole del presidente Zaia sul coinvolgimento dei territori nell’attuazione dell’Autonomia non possono che trovare la nostra piena e totale condivisione. I sindaci ed i Comuni devono essere il motore di questo processo e rappresentano, senza ombra di dubbio, le gamb

Per l'Autonomia del Veneto Zaia sottrae 190 miliardi al bilancio dello Stato per Sud : "I primi nemici del Sud sono i meridionali che si oppongono all'autonomia...". Come regione vogliamo solamente gestire le risorse che oggi lo Stato gestisce in Lombardia. Questo il senso delle parole del presidente lombardo Attilio Fontana su Rai Tre nella trasmissione Mezz'ora in più.Poco prima la direttrice Lucia Annunziata sosteneva di non essere persuasa sul regionalismo differenziato. I meridionali fanno bene a non essere persuasi: ...

Autonomia - Salvini lancia un ultimatum a Conte e Di Maio 'Entro la settimana presento il progetto' : 'Ieri sera ho detto a Conte e all'amico Di Maio che entro il fine settimana ho il dossier pronto, e poi ci confronteremo'. Lo ha detto Matteo Salvini rispondendo a una domanda sull'Autonomia di Veneto ...

Anci : Pavanello (Veneto) - 'Comuni motore di Autonomia' (2) : (AdnKronos) - "L’autonomia è sicuramente essere uno strumento per valorizzare e lavorare sui beni comuni. Un’autonomia che non deve dimenticare la lezione di Don Sturzo che vedeva proprio nei Comuni il motore del percorso federalista al Nord e ancor di più al Sud. Un’autonomia che, prendendo in pres

Anci : Pavanello (Veneto) - 'Comuni motore di Autonomia' : Venezia, 22 feb. (AdnKronos) - “Le città e le comunità sono i beni comuni che tengono unito un Paese e ne rappresentano il tessuto connettivo profondo come dice il Presidente Mattarella. Per tutelare i beni comuni e su tutti il cittadino abbiamo bisogno più che mai di coltivare una visione di lungo

Lanciata una campagna contro l'Autonomia Regionale sulla sanità : La foto di una donna malata di cancro avvolta nel tricolore. La sanità è uguale per tutti. Lo dichiarano i medici italiani rispondendo alle spinte autonomiste di Veneto, Lombardia ed Emilia. Nel ...

Autonomia Regioni - medici lanciano l’allarme per la salute : “No ai cittadini di serie B” : Federazione nazionale Ordini dei medici chirurghi e odontoiatri lancia la campagna contro il regionalismo differenziato e a favore del Servizio Sanitario Nazionale: "Il rischio è di gravissime ricadute sulla salute dei cittadini". I manifesti verranno affissi da domani a Bari e da marzo in altre città.Continua a leggere

De Magistris lancia la sfida del referendum per l'Autonomia di Napoli - : "Nel contratto di governo che cementifica l'alleanza politica tra M5S e Lega , Nord-Indipendenza per la Padania, vi è l'autonomia differenziata delle Regioni. Sono già d'accordo per concedere soldi e ...

De Magistris lancia il referendum per la totale Autonomia di Napoli : 'Il governo ha tradito il cambiamento' : 'Entro quest'anno faremo un referendum per la totale autonomia della Città di Napoli: avremo così più risorse economiche, meno vincoli finanziari, più ricchezza, più sviluppo, meno disuguaglianze'. Lo ...

Autonomia : Conte - sancisce la divisione del paese e ghettizza il sud : Trattare le condizioni significa dividersi, e il Mezzogiorno non se lo può permettere, l'Italia non può permetterselo, anche a fronte di un debito pubblico che ne schiaccia l'economia. Prima la ...

La Campania rilancia : a noi l'Autonomia : Non solo sono scese in campo le regioni meridionali che temono di perdere risorse a causa della riforma ma, assieme al mondo della scuola, sono entrati in fibrillazione anche i comuni. Fremono i ...