Auto a fuoco a Olbia e non solo | ci sono degli indagati

Silvia Romano - "uccisa in uno scontro a fuoco" : le Autorità del Kenya non smentiscono - muro nelle indagini : La notizia che arriva dal Kenya è terrificante, la peggiore: Silvia Romano sarebbe stata uccisa nel corso di una sparatoria tra il gruppo di predoni che la aveva rapita e una cellula di Al Shabaab, i jihadisti della Somalia che erano intenzionati a "comprarla" per poi chiedere un riscatto all'Italia

Palo - notte di fuoco allo Spirito Santo : incendiate quattro Auto. Caccia ai piromani : C'è chi giura di aver visto le stesse tre persone scappare da due strade differenti, ma era troppo buio per poter riconoscere segni particolari utili alla cattura. La notte scorsa ignoti hanno messo a ...

Si ribalta con l'Auto nella notte - i vigili del fuoco lo estraggono dall'abitacolo : Conegliano Laudense, Lodi,, 22 marzo 2019 - E' stato necessario l'intervento dei vigili del fuoco del comando provinciale di Lodi, con auto pompa e auto grU sull'incidente avvenuto alle 22.20 di ...

Notte di super lavoro per i vigili del fuoco : incendio Autovetture a Ellera e due motorini in fiamme a Varazze : E' stata una Notte di super lavoro per i vigili del fuoco della Provincia di Savona. Intorno alle ore 2.30, l'allarme è scattato in via MonteNotte ad Ellera, frazione dl Albisola superiore, per un ...

Ghana - due Autobus di linea si scontrano e uno prende fuoco : 60 morti e almeno 30 feriti : È di 60 morti e 30 feriti, di cui 7 in condizioni disperate, il bilancio di un incidente verificatosi in Ghana: due autobus di linea, ciascuno con 50 passeggeri a bordo, si sono scontrati e uno di loro ha preso fuoco, lasciando intrappolate numerose persone in un inferno di lamiere e fiamme. Ancora in corso le operazioni di salvataggio.Continua a leggere

Ousseynoy Si - ecco il comune che coccolava il senegalese che dà fuoco agli Autobus : Lo aveva pensato. Lo aveva addirittura «immaginato». Al punto da girare un video, postato sui social tra martedì sera e mercoledì mattina «perché voleva fare un' azione dimostrativa». Video destinato ad amici, parenti e conoscenti a Crema e in Senegal, con cui voleva annunciare «che di lui si sarebb

Milano - follia omicida : autista dà fuoco all'Autobus di una scolaresca - tutti salvi : Un'assurda follia quella messa in atto da un conducente di autobus di origini senegalesi mercoledì 20 marzo: sulla strada provinciale Paullese, nei pressi di San Donato Milanese, l'autista ha fermato il mezzo, cosparso corridoio e sedili di liquidi infiammabili ed infine appiccato l'incendio che ha devastato il mezzo. Fortunatamente, insegnanti e ragazzini sono riusciti ad uscire e a scappare prima che l'uomo riuscisse nel suo intento ...

Milano - dirotta Autobus e gli dà fuoco : terrore per 51 ragazzi a bordo | : "Basta morti nel Mediterraneo". È quanto avrebbe detto l'autista, senegalese di origine ma italiano dal 2004, che ha sequestrato il mezzo con a bordo due classi di una scuola media di Crema. E' ...

Milano - dà fuoco ad Autobus. Il testimone : così mi ha speronato : Milano, dà fuoco ad autobus. Il testimone: così mi ha speronato Era a bordo del suo furgone quando è stato travolto dal autobus che poi ha preso fuoco. "I carabinieri si sono messi a spaccare vetri e portiere per mettere tutti in salvo". Lo racconta un testimone ai microfoni di Sky Tg24 Parole chiave: ...

Chi è Ousseynou Sy - l'autista che ha dato fuoco a un Autobus a Milano : Chi è Ousseynou Sy, l'autista che ha dato fuoco a un autobus a Milano Ha 47 anni, è di origine senegalese e cittadino italiano dal 2004 l'uomo accusato di tentata strage e sequestro aggravato da terrorismo. Prima di agire ha detto: "Vanno fermate le morti nel Mediterraneo". Ha un precedente per violenza sessuale e stato ...

Strage sfiorata a Milano : senegalese dirotta Autobus con ragazzini e dà fuoco al mezzo : Momenti di terrore nella giornata di oggi quando Ousseynou Sy, un 47enne senegalese in servizio per le Autoguidovie di Crema, ha minacciato un gruppo di ragazzini che era dentro al pullman, spargendo una grande quantità di benzina. Grazie alla chiamata fatta alle forze dell’ordine da parte di uno dei ragazzi è cominciato l’inseguimento dei carabinieri, i quali hanno agganciato il pulman che sbandava da una parte all’altra. Il pronto intervento ...

Sequestra Autobus studenti e appicca il fuoco/ Milano - 'voleva arrivare a Linate' : Senegalese Sequestra autobus a Milano e poi gli ha dato fuoco. Panico nella scolaresca di Crema a bordo dello scuolabus di ritorno da una gita.

Dà fuoco a un Autobus di studenti "Agito per i miei figli morti in mare" : Un uomo e' stato fermato dai carabinieri sulla Sp44 Paullese, nel Milanese, in via della Liberazione: ha cercato di dare fuoco ad un autobus di linea che trasportava molti studenti. La scolaresca si trovava sul bus quando il passeggero si e' alzato, ha cosparso Segui su affaritaliani.it

