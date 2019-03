Secondo Palmer Luckey Oculus Rift S sarà adatto solo al 70% degli utenti

eurogamer

(Di mercoledì 27 marzo 2019)ha annunciato durante la GDC 2019 il nuovoS, una versione aggiornata del suo visore per la realtà virtuale. Pur rappresentando il dispositivo di punta della compagnia, sembra cheil 70% dell'utenza potrà sfruttarlo, almenoil fondatore dell'aziendaCome riporta Venturebeat,infatti afferma che la nuova versione non consente di modificare la posizione delle lenti ed adeguarle alle necessità, in quanto è fissata su una IPD di 63mm. Al contrario il modello precedente consentiva di cambiare tale valore da i 58 fino ai 72mm. L'IPD diS è invece progettataper l'utente medio, questo vuol dire che (statisticamente) il 30%non potrà utilizzare il dispositivo, in quanto si presenterebbero problemi come l'affaticamento della vista e forti mal di testa.Bisogna dire che le compensazioni software ...

