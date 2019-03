Matteo Bocelli | età | altezza e fidanzata Chi è il figlio di Andrea

termometropolitico

(Di mercoledì 27 marzo 2019): età,. Chi è ildiChi èe madreè nato nel 1997 ed è il secondogenito del cantante liricoe di Enrica Cenzatti. Il fratello è Amos, che ha 23 anni ed è un ingegnere.ha anche una sorella piccola, Virginia, nata dal secondo matrimonio del padre con Veronica Berti., la musica e la modaintraprende gli studi presso il Conservatorio di Lucca e nel frattempo accompagna il padre ai concerti in giro per il mondo. Oltre al mondo della musica,ha fatto l’ingresso nel mondo della moda. Alto 1,90 centimetri, fisico statuario, occhi neri profondi e sorriso smagliante, ha lavorato per diverse case di moda. Paul Marcian-proprietario dell’azienda Guess-lo ha notato e ha deciso di farlo posare insieme a Jennifer Lopez....

bocelli_matteo : Auguri a tutti i babbi per questo giorno speciale e al mio babbo per avermi regalato un anno incredibile e pieno di… - bseerattan : Andrea Bocelli, Matteo Bocelli - Fall On Me (Official Music Video) - brente2018 : Andrea Bocelli, Matteo Bocelli - Fall On Me (Official Music Video) -