Genoa | Radovanovic | ' Che vittoria con la Juve | Prandelli è stimolante'

Genoa - Radovanovic : "Non ho paura di nulla - ora voglio i gol" : Vent'anni fa ha vissuto i bombardamenti della Nato sulla sua Belgrado nella guerra del Kosovo e le lunghe notti nascosto in cantina. "Perciò oggi nulla mi fa più paura ". Ivan Radovanovic , il ...

Genoa - Radovanovic a 360° : “ho vissuto la guerra - adesso nulla mi fa più paura” : Radovanovic ha iniziato l’avventura con la maglia del Genoa ed adesso si candida ad essere protagonista anche nelle prossime stagioni. Il 24 maggio 1999, alle 20.25, l’Alleanza Atlantica inizia i bombardamenti sulla ex Jugoslavia. «Domenica scorsa è stato il ventesimo anniversario dall’inizio della guerra del Kosovo», racconta il centrocampista in un’intervista nell’edizione odierna de ‘La Gazzetta dello ...

Genoa - Radovanovic : 'Chievo - che emozione. Ma dopo il fischio d'inizio c'è solo la partita' : Ex di turno in Chievo-Genoa , Ivan Radovanovic è intervenuto a Sky Sport prima del match: 'È sicuramente emozionante, quando sono sceso dal pullman ho rivisto persone con cui ho lavorato per tanti anni, rivedrò anche i miei ex compagni, ma dopo l'inizio della gara ...