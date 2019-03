liberoquotidiano

(Di mercoledì 27 marzo 2019) Palermo, 27 mar. (AdnKronos) - "L'aeroporto diè il nodo cruciale dello sviluppo anche turistico della Sicilia e non si possono raccontare ancora frottole ai siciliani. Glidi Palermo e disono patrimonio dei siciliani e prima di privatizzarli devono essere messi al servizi

TV7Benevento : Aeroporti: Santangelo, 'no a privatizzazione Fontanarossa di Catania'... - UnicronPlanetM : ?? Diretta #Facebook di Maurizio Santangelo Sono qui Catania a parlare di Aeroporti e aerei per la Sicilia in compag… - puntoacaponline : Oggi Santangelo e Toninelli alla Conferenza sugli Aeroporti siciliani - -