Napoli | donna muore durante una rapina in casa | era stata legata e imbavagliata

(Di martedì 26 marzo 2019) Non si dà pace Gennaro Russo, uno dei quattro figli di Stefania Fragliasso, lalinga di 76 anni che lunedì mattina ètrovata morta nella suadi, al terzo piano di uno stabile di via Santa Lucia Filippini a Gianturco, zona periferica della città. Infatti, mentre si trovava in auto col padre, proprio sotto l’edificio, il quarantenne ha avuto come l’impressione di sentire, verso le 10:30, della urla provenire dal palazzo, che chiedevano disperatamente aiuto. Forse èproprio la madre. “Se fossimo rientrati, avremmo potuto sorprendere chi l’ha uccisa” spiega adesso, disperato, Salvatore Russo, il marito della. Invece i due sono andati via, per poi tornare circa un’ora dopo e fare la spaventosa scoperta. L’appartamento al terzo piano era stato messo completamente a soqquadro: i ladri avevano sottratto gioielli e denaro dalla cassetta di sicurezza. Tuttavia la ...

