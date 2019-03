Icardi si allena coi compagni

Inter - Icardi torna ad allenarsi con il gruppo : Il ritorno in campo di Mauro Icardi è sempre più vicino. Il centravanti argentino, dopo aver svolto fisioterapia per quaranta giorni, a causa di un ginocchio infiammato, sembra pronto a tornare a dare il proprio contributo ai propri compagni. L'occasione è quella giusta visto che, alla ripresa del campionato, l'Inter sarà impegnata nello scontro diretto contro la Lazio per la zona Champions, allo stadio Meazza, alle ore 20:30 di domenica 31 ...

Inter - ottime notizie dalla Pinetina : Mauro Icardi si allena in gruppo e punta la Lazio : Mauro Icardi si sta regolarmente allenando con l’Inter in vista dell’incontro con la Lazio che potrebbe essere decisivo in chiave Champions League Mauro Icardi si sta regolarmente allenando in gruppo. L’Inter ha ritrovato il proprio centravanti dopo oltre un mese di querelle, tra Wanda Nara ed il caso della fascia da capitano, adesso però tutto sembra almeno per il momento essere stato sanato. Icardi punta dunque la ...

