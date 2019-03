Eca | Agnelli ' No al Mondiale per club'

L'Eca dice no al nuovo Mondiale per club - Agnelli : "Progetto insostenibile - bisogna modificare i calendari" : "La decisione della Fifa di rinnovare il Mondiale per club nel 2021 non può esser sostenuta dalL'Eca". L'annuncio è di Andrea Agnelli , presidente dell'associazione dei club europei, che ad Amsterdam ...

Agnelli all’Eca : “Cambieremo le competizioni Uefa dal 2024” : Ad Amsterdam, dove si svolge la 22/a assemblea dell’Associazione dei club europei, il presidente dell’organismo Andrea Agnelli ha parlato del calcio del futuro, a partire dal Mondiale per club: “Non possiamo sostenere questo progetto. Preferiamo sviluppare una nuova visione per le competizioni Uefa dal 2024. La decisione della Fifa di rivitalizzare il Mondiale per club nel 2024 non può trovare il supporto ...

L’Eca lavora per cambiare il calcio : il 2024 sarà l’anno della svolta con Agnelli in prima fila [DETTAGLI] : L’ European Club Association (ECA) lavora per dare una svolta al calcio dal 2024: le coppe sostituiranno i campionati e viceversa. L’associazione con a capo Andrea Agnelli punta a creare una Superlega, formando una nuova competizione che andrebbe a prendere il posto dei campionati nel week-end. Alexander Ceferin, presidente della Uefa deve adeguarsi perché i club vogliono aumentare il loro fatturato in modo esponenziale e per ...