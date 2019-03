Boeing 737 | ancora un’allerta | atterraggio d’emergenza per un aereo in Florida

ilfattoquotidiano

(Di martedì 26 marzo 2019)un problema per un737 Max 8: questa volta in, dove l’della Southwest è stato costretto a undi emergenza. Il velivolo non trasportava passeggeri ed era diretto in California dove la compagnia aerea sta raccogliendo parte dei suoi737. L’equipaggio – spiega la Federal Administration Aviation – ha lanciato l’allerta pochi minuti dopo il decollo da Orlando, sembra per un problema a un motore ed è tornato indietro. Sull’episodio stanno indagando le autorità preposte.Il737 Max 8 è lo stesso modello protagonista di due incidenti aerei in cinque mesi. Il 10 marzo dopo otto minuti di volo l’della Ethiopian Airlines partito da Addis Abeba è precipitato con a bordo 157 passeggeri: era un mezzo nuovo, consegnato alla compagnia a metà novembre. Il 29 ottobre era accaduto ad un velivolo della Lion ...

