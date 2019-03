Roma | il ribaltone tecnico

ilmessaggero

(Di lunedì 25 marzo 2019) Una corsa a due, con il terzo 'incomodo' già in casa. Petrachi e Campos, non rigorosamente in ordine di preferenza, sfidano Massara. Sì, perché l'attuale ds dellaha intenzione di giocarsi le sue ...

borzi_borzi : Ribaltone??...ormai siamo da mesi ad un continuo tormentone per quanto riguarda questa stagione della #Roma. Se non… - PagineRomaniste : #ASRoma, ribaltone tecnico - LAROMA24 : Roma, ribaltone tecnico #AsRoma -